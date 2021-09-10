華度加奴原來有中文名　成功背後有高人指點

18歲英國新星華度加奴（Emma Raducanu）闖入美網女單決賽，成為史上首位躋身大滿貫冠軍戰的外圍賽晉級者，引起體壇關注，這位有一半華裔血統的美少女只差一步就可以寫歷史封后，然而外界已認定華度加奴是下一個舒拉寶娃，可成為體壇富婆。

由英國至全球傳媒都開始注視到這位貌似《神奇女俠》加多特(Gal Gadot)、台灣藝人楊丞琳及前塞爾維亞WTA球星伊雲娜域混合體的網壇少女，很多人都想知更多她的故事，父親是羅馬尼亞人，母親則是來自中國沈陽，在多倫多出世，而當她2歲時移居英國，身高1米75，右手握拍，雙手反拍....；她在自己的社交平台自我介紹是倫敦、多倫多、布加勒斯特、沈陽，IG網頁更有自己的中文名字「艾瑪」。

她的網球天賦很快被英國網球協會發現，13歲已贏得首個ITF青少年冠軍，是參加賽事的最低年齡限制，至2018年已連續闖入溫網及美網女單8強；而背後原來更有「高人」指點，其教練正是英國網壇巨星梅萊的岳父沙斯，64歲的沙斯是英國最出色的本地教練之一，多位網壇球星包括韓杜荷娃及伊雲娜域等等都曾跟他學藝。

「艾瑪」曾經講過中國的李娜及羅馬尼亞的施蒙娜都是她的偶像，她們分別來自父母的國家，而她都以這兩位網壇巨星作為學習目標。「父母自小對我很嚴格，不單是網球上，而媽媽更會以身體力行告訴我『努力』這兩個字。」

這位混血美少女人氣已愈來愈勁，過去多間著名雜誌已邀請「艾瑪」做封面人物，英國《Vogue》的10月號就以邀請了這位網壇新生代為她來個大變身，隨着人氣高，吸金力當然會逐漸增強，據悉多個體育品牌、健康用品，甚至一些名牌產品已經睇中了「艾瑪」的勢力，她要成為下一個舒拉寶娃，絕對不是夢。