傑志90周年挑戰盃！傑志理文攜手行善踢好波

【傑志按次收費直播】

「Nike呈獻傑志90周年挑戰盃」，周六（11日）下午於旺角大球場一觸即發，由上季港超聯賽冠軍傑志面對理文。金東進「擔正」執教「藍鳥」後今季首次在球迷面前領軍，必定想在這場別具意義的比賽，以一場勝仗祝賀球會創會90周年，但先要問過默契和實力兼備的理文，兩強相遇勢演一場精彩賽事！（on.cc東網周六下午5時30分直播）

為慶賀傑志體育會成立90周年，傑志特意舉辦今次慈善挑戰賽，並成功邀請另一港超勁旅理文出戰，力爭10萬港元贏波獎金。是次挑戰賽收入扣除成本後，將全數撥捐傑志慈善有限公司，用作舉辦公益活動，包括兩隊職球員早前出席參與的「我包飯，你出餸」傑志慈善飯盒支援計劃，支援社會上的弱勢社群。

傑志暫代主教練金東進首先感謝對手理文參與今次慈善賽，他表示對自己而言，除了獲勝外，更重要是迎接「藍鳥」球迷的回歸：「我好排住佢哋，上季聯賽完結之後已經好耐冇見，因為亞冠賽事要閉門作賽，我好期待成班球迷入場幫球隊打氣嘅場面，希望佢哋享受呢場比賽。」

慈善賽後相隔不足一周，傑志便需在「菁英盃」首戰再遇理文，金東進表示今仗屬一個很好機會去觀察，並適應對手踢法。他表示球隊目前備戰進度良好，惟部分主力球員因剛完成隔離，歸隊後狀態未足，今仗或會讓更多球員上陣。

至於來自「藍鳥」青訓的年輕球員何振廷，則認為球隊狀態不俗，自己將會視今仗慈善賽為正式賽事：「始終亞冠賽事隔得唔算太耐，加上一直有進行內部分隊賽，以及同其他球隊友賽，球隊狀態幾好，我會當呢場係正式賽事，想贏同入波，希望今年自己數據上可以更進一步。」

理文主教練陳曉明亦先禮後兵，對能夠獲邀參與今場慈善賽，向傑志表示感謝。作為開季前球隊的最後一場熱身賽，「曉明Sir」直言今場賽事能為新季征途作預演：「無論係『菁英盃』、聯賽、甚至係我哋（出戰）『亞協盃』之前，有一個有球證有球迷入場嘅正式比賽係好事，喺技術上，可以測試到球隊依家嘅狀態，同埋唔同球員嘅配搭，對理文嚟講係一場正面嘅比賽。」

雖然是季前熱身賽，但面對衞冕港超的傑志，理文中場顔樂楓坦言球隊不敢怠慢。要爭奪聯賽錦標，傑志是理文需要越過的一大障礙，「光頭」似乎已準備好迎接挑戰：「早兩日見到丹恩奴域嘅訪問中，話傑志只要冇傷病出現，衞冕唔係問題，咁我就佢畀睇睇啲問題係點出嚟！」

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