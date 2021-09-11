C朗曼聯7號波衫銷售額達20億　破英超紀錄

C朗回歸曼聯掀起搶購波衫熱潮，根據大型網上銷售平台Love The Sales統計，曼聯公布C朗着7號球衣後，呢件「傳奇波衫」8日內全球銷售額已經達到1.87億鎊(約20億港元)，成為英超史上最暢銷球衣，更加比美斯加盟巴黎聖日耳門(PSG)後嘅30號球衣多近一倍，可見兩位球王嘅人氣有一大段距離。

早前已經有統計指C朗嘅曼聯7號球衣開售後首12小時，銷售額達到3,250萬鎊，主場奧脫福球場外更加出現球迷排長龍等買7號球衣盛況。

呢股「C7熱潮」直吹全球，由9月2日確定C朗着曼聯7號開始，僅8日時間銷售額已達1.87億鎊，比上年夏天C朗7號球衣銷售額急升6倍，亦比佢今次轉會費1,290萬鎊多近14倍，曼聯從球衣銷售額獲得7%分紅，換言之已有1,310萬鎊落袋，迅速抵銷C朗嘅轉會費。

就算C朗年薪達2,000萬鎊，相信曼聯單靠賣佢件波衫，已經夠回本，仲未計其他商業收入，加上C朗喺球場上發揮重要作用，曼聯今次簽番佢，絕對係史上最佳收購。曼聯將於香港時間周六(11日)晚10點英超主場對紐卡素，預料C朗將會登場。

同樣係球王，美斯今夏戲劇性由巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門，亦曾轟動一時，但佢件30號球衣開售1個月銷售額僅1.04億鎊(約11億港元)，只及C朗一半多少少。論2人球技可能不相伯仲，但講到商業價值，C朗贏幾條街。