祖高域贏沙華列夫　第9度殺入美網決賽

力爭第21座大滿貫的塞爾維亞球王祖高域，香港時間周六（11日）於美國網球公開賽男單4強大戰5盤後，以總比數3：2（4：6、6：2、6：4、4：6、6：2）淘汰德國的沙華列夫，決賽迎來2號種子麥維迪夫，兩人繼澳網決賽後再度上演爭霸戰。

世界「一哥」祖高域在4強面對4號種子的德國球手沙華列夫，兩人上月於東京奧運4強碰頭，祖高域戰敗而回，粉碎「金滿貫」美夢。今場兩人再演激戰，其中一分更多達53次來回，打破美網紀錄。沙華列夫先取一盤6：4，祖高域很快作出調整，連追兩盤6：2、6：4，但這位德國24歲球手極力反撲，又以6：4扳成平手，最後祖高域頂住壓力以6：2贏得第5盤，並以總比分3：2險勝，全場歷時3小時33分鐘。

今次是祖高域第9次殺入美網決賽，賽事將於香港時間周一上演，對手為世界排名第2的俄羅斯猛將麥維迪夫。兩人此前8次交手，祖高域取得5勝3負。34歲的祖高域今季已經連奪澳網、法網及溫網冠軍，只要在美網成功封王，就能成為1969年利華後，首位達成「全滿貫」的男單球手。