摩連奴迎接1000戰　挑戰神級紀錄

將於下周一(13日)凌晨上演嘅意甲羅馬主場對薩斯索羅，對於羅馬主帥摩連奴有特別意義，因為今場係佢教波生涯第1000場領軍比賽，呢位葡萄牙名帥已經保持跨季意甲39場主場不敗，有望打破祖雲達斯教練阿里基創出嘅41場意甲主場不敗紀錄。

摩連奴對於即將迎來第1000場，佢繼續發揮「寸王」本色話：「其實冇乜大感覺，9萬分鐘比賽時間，仲有補時，真係唔少，但作為教練，我覺得冇乜變化，球場上已經冇嘢可以令我驚喜，當然我累積愈來愈多經驗，呢方面係無價寶。」

摩連奴2010年離開國際米蘭時，做出連續38場意甲主場不敗，佢今季重返意甲執教羅馬，首場聯賽主場擊敗費倫天拿，將個人保持嘅意甲主場不敗場數增至39場，只係落後阿里基2場。

羅馬未來3場聯賽主場分別對薩斯索羅、烏甸尼斯、安玻里，並唔難踢。特別係羅馬近6次主場對薩斯索羅，取得3勝3和，「寸王」應該可以先過第1關。(Now 638周一凌晨2時45分直播)