0分球隊對決　阿仙奴開齋機會來了

周六(11日)晚英超有「包尾大幡」阿仙奴喺主場迎戰另一「零分球隊」諾域治。「兵工廠」領隊阿迪達賽前收到最後通牒，連同今仗在內要取得3連勝，先可以保住帥位，估計阿仙奴必盡地一煲搶攻，可惜佢哋防守錯漏百出，寧捧2.5球嘅大盤。（Now 623周六晚10時直播）

阿仙奴今夏花超過1.5億鎊增兵，球隊爭勝壓力亦大增，挪威中場馬田奧迪加特回歸後主場首演，加上在世盃外為英格蘭取得入球嘅布卡約沙卡已經上力，阿仙奴鋒線仍擁極強威力。不過，「兵工廠」今季改踢高位逼搶效果一般，3場失9球嘅防線難予人信心。

諾域治開季硬仗連場，面對利物浦、曼城及李斯特城全敗兼失10球，同兵工廠一樣防守差勁，不過「金絲雀」喺英聯盃亦曾以6球大勝般尼茅夫，可見球隊並非全無攻力。預計今場係入球大戰，諾域治近4場賽事總入球全開3球或以上，必捧入球大。

直播表

周六5:00pm 日職 大阪櫻花Vs北海道札幌岡薩多

有線662、602台

周六6:00pm 日職 廣島三箭Vs橫濱水手

有線661、601台

周六7:30pm 英超 水晶宮Vs熱刺

Now 621、611

周六7:30pm 蘇超 聖莊士東Vs格拉斯哥流浪

Now 639

周六9:00pm 意甲 安玻里Vs威尼斯

Now 638

周六9:30pm 德甲 利華古遜Vs多蒙特

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 曼聯Vs紐卡素

Now 621

周六10:00pm 英超 李斯特城Vs曼城

Now 622

周六10:00pm 英超 阿仙奴Vs諾域治

Now 623

周六10:00pm 英超 修咸頓Vs韋斯咸

Now 624

周六10:00pm 英超 屈福特Vs狼隊

Now 625

周六10:00pm 英超 賓福特Vs白禮頓

Now 626

周六10:00pm 英冠 黑池Vs富咸

有線662、602台

周六11:00pm 法甲 巴黎聖日耳門Vs克萊蒙特

Now 639

周日凌晨零時 意甲 拿玻里Vs祖雲達斯

Now 638

周日0:30am 英超 車路士Vs阿士東維拉

Now 621

周日0:30am 西甲 利雲特Vs華歷簡奴

Now 632

周日0:30am 德甲 RB萊比錫Vs拜仁慕尼黑

香港開電視77台、有線661、601台

周日0:45am 荷甲 施禾利Vs阿積士

無綫myTV SUPER

周日2:30am 德乙 漢堡Vs辛特侯遜

on.cc東網

周日2:45am 意甲 阿特蘭大Vs費倫天拿

Now 638

周日3:00am 西甲 畢爾包Vs馬略卡

Now 632

周日3:00am法甲 摩納哥Vs馬賽

Now 639

周日3:00am 荷甲 阿爾克馬爾Vs燕豪芬

無綫myTV SUPER

周日5:00am 美職 西雅圖海灣者Vs明尼蘇達聯

Now 638

周日7:00am 美職 新英倫革命Vs紐約城

Now 639

周日8:30am 美職 肯薩斯體育會Vs芝加哥火燄

Now 638