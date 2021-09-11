0分球隊對決　阿仙奴開齋機會來了

2021年09月11日 12:05
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    周六(11日)晚英超有「包尾大幡」阿仙奴喺主場迎戰另一「零分球隊」諾域治。「兵工廠」領隊阿迪達賽前收到最後通牒，連同今仗在內要取得3連勝，先可以保住帥位，估計阿仙奴必盡地一煲搶攻，可惜佢哋防守錯漏百出，寧捧2.5球嘅大盤。（Now 623周六晚10時直播）
    阿仙奴今夏花超過1.5億鎊增兵，球隊爭勝壓力亦大增，挪威中場馬田奧迪加特回歸後主場首演，加上在世盃外為英格蘭取得入球嘅布卡約沙卡已經上力，阿仙奴鋒線仍擁極強威力。不過，「兵工廠」今季改踢高位逼搶效果一般，3場失9球嘅防線難予人信心。
    諾域治開季硬仗連場，面對利物浦、曼城及李斯特城全敗兼失10球，同兵工廠一樣防守差勁，不過「金絲雀」喺英聯盃亦曾以6球大勝般尼茅夫，可見球隊並非全無攻力。預計今場係入球大戰，諾域治近4場賽事總入球全開3球或以上，必捧入球大。
    直播表
    周六5:00pm 日職 大阪櫻花Vs北海道札幌岡薩多
    有線662、602台
    周六6:00pm 日職 廣島三箭Vs橫濱水手
    有線661、601台
    周六7:30pm 英超 水晶宮Vs熱刺
    Now 621、611
    周六7:30pm 蘇超 聖莊士東Vs格拉斯哥流浪
    Now 639
    周六9:00pm 意甲 安玻里Vs威尼斯
    Now 638
    周六9:30pm 德甲 利華古遜Vs多蒙特
    香港國際財經台、有線661、601台
    周六10:00pm 英超 曼聯Vs紐卡素
    Now 621
    周六10:00pm 英超 李斯特城Vs曼城
    Now 622
    周六10:00pm 英超 阿仙奴Vs諾域治
    Now 623
    周六10:00pm 英超 修咸頓Vs韋斯咸
    Now 624
    周六10:00pm 英超 屈福特Vs狼隊
    Now 625
    周六10:00pm 英超 賓福特Vs白禮頓
    Now 626
    周六10:00pm 英冠 黑池Vs富咸
    有線662、602台
    周六11:00pm 法甲 巴黎聖日耳門Vs克萊蒙特
    Now 639
    周日凌晨零時 意甲 拿玻里Vs祖雲達斯
    Now 638
    周日0:30am 英超 車路士Vs阿士東維拉
    Now 621
    周日0:30am 西甲 利雲特Vs華歷簡奴
    Now 632
    周日0:30am 德甲 RB萊比錫Vs拜仁慕尼黑
    香港開電視77台、有線661、601台
    周日0:45am 荷甲 施禾利Vs阿積士
    無綫myTV SUPER
    周日2:30am 德乙 漢堡Vs辛特侯遜
    on.cc東網
    周日2:45am 意甲 阿特蘭大Vs費倫天拿
    Now 638
    周日3:00am 西甲 畢爾包Vs馬略卡
    Now 632
    周日3:00am法甲 摩納哥Vs馬賽
    Now 639
    周日3:00am 荷甲 阿爾克馬爾Vs燕豪芬
    無綫myTV SUPER
    周日5:00am 美職 西雅圖海灣者Vs明尼蘇達聯
    Now 638
    周日7:00am 美職 新英倫革命Vs紐約城
    Now 639
    周日8:30am 美職 肯薩斯體育會Vs芝加哥火燄
    Now 638