傾掂數！英超巴西國腳獲「解禁」可上陣

英超球會早前拒絕畀旗下南美洲球員返國家隊踢世界盃外圍賽，引起巴西足總不滿，並引用國際足協條例，要求8名「未歸隊」嘅國腳停賽5日，曼城、利物浦、曼聯都有球員牽涉其中，一度面臨無法出戰今輪英超。幸好開波前夕，事件出現大和解，國際足協讓步，豁免有關球員「禁賽令」。

巴西一度要求「制裁」艾利臣比加(利物浦)、羅拔圖法明奴(利物浦)、法賓奴泰華利斯(利物浦)、堤亞高施華(車路士)、加比爾捷西斯(曼城)、艾達臣摩拉斯(曼城)、費特洛迪古斯(曼聯)同拉芬夏比洛尼(列斯聯)，停賽期由9月10日至14日，意味8人除咗缺席今個周末賽事外，費特洛迪古斯同堤亞高施華仲會錯過埋下周中歐聯分組賽。

據悉，英超賽會、英國政府及國際足協經過11小時交涉之後，最終達到協議，解除有關球員「禁賽令」，國際足協要求英超球會喺10月國際賽期，唔可以再犯，必須放球員踢國際賽。

利物浦成為今次大贏家，因為原本3位主力，羅拔圖法明奴、艾利臣比加、法賓奴泰華利斯都要停賽，但依家避過一劫，加上之前冇踢國際賽，可以養精蓄銳踢周日(12日)晚英超對列斯聯，「紅軍」今次兵行險着，真係「賭贏」咗。