C朗登場大晒　球王再入魔紐卡素當災

C朗強勢回歸劏「鵲」！周六(11日)晚英超曼聯主場迎戰「喜鵲」紐卡素，亦係葡萄牙天王C朗事隔12年，重返紅魔首度亮相，轟動全球，呢位大佬要證明曼聯回購佢唔係感情用事，而係有實際需要，一定搶韁爭士哥，加上紅魔以往主場對住「喜鵲」經常大手交易，直取3.5球嘅入球大。（Now 621周六晚10時直播）

C朗今次以36歲之齡，戲劇性重返英超入「魔」，本身已經話題多多，例如英超破例特准卡雲尼改球衣號碼，令佢保住「金7招牌」，佢喺2003至09年效力曼聯期間，292次上陣入118球，曾締造英超3連冠兼勇奪歐聯嘅戰績，仍然令球迷津津樂道，呢位老將近14季都保持每季至少入28粒嘅高效，今次「愛回家」，梗係期待佢重建曼聯王朝。

查實曼聯開咧表現唔錯，頭3仗聯賽取得2勝1和，般奴費南迪斯同格連活特各入3粒，後者更係場場有士哥，腳風奇順，保羅普巴已交出5個助攻。而且喺主帥蘇斯克查麾下，仍有卡雲尼、安東尼馬迪爾、連格等進攻籌碼，加埋C朗如虎添翼，賽前講到明今仗係佢回歸首騷，梗係唔衰得。

「處子戰」吼埋4:0波膽

紐卡素開咧後4戰未贏過，包括3仗聯賽只得1和2負，共失8球，後防演出慘不忍睹，正副門將卡爾達路及杜巴夫卡，因傷病問題上陣成疑，難擋紅魔狂轟猛炸。翻查紀錄，曼聯近4次坐鎮奧脫福出戰紐卡素，唔單止贏晒，全開4球或以上。另外，當年C朗加盟曼聯嘅處子戰，面對保頓勁派4隻光蛋，有埋「往績」支持，除咗3.5球嘅入球大，鍾意博高賠率嘅朋友不妨吼埋「4:0」波膽嘞！