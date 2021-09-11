李慧詩輕取河北代表　闖明晨爭先賽次圈

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）今日（11日）出戰全運會的爭先賽，先在資格賽（200米計時賽）踩出10秒514，以第3名殺進淘汰賽，再輕取河北的劉天姿，闖進明早10時12分舉行的次圈賽事。

李慧詩在東京奧運爭先賽摘銅後，隨即飛往上海隔離21日，再轉赴河南洛陽，參加生涯第4屆全運會。她昨日先夥拍歸妹楊礎搖，在團體競速賽寓賽於操，名列第10，今日轉戰主項爭先賽，在200米計時賽踩出10秒514，時間比個人保持的亞洲紀錄（10秒387）慢0.127秒，但比東京奧運造出的10秒538快0.24秒，在26個參賽者中排行第3，強勢闖進首圈的一對一淘汰賽。另一奧運代表李海恩踩出11秒319，楊礎搖踩出11秒679，分列25、26位，均無緣晉級。

相隔不足1小時，Sarah在首圈淘汰賽迎戰河北的劉天姿，後者的資格賽成績為11秒183，名列22位。Sarah無驚無險過關，闖進明早10時12分舉行的次圈賽事。

男子爭先賽方面，羅子駿以9秒773，在資格賽排行12位，晉級首圈淘汰賽。另外兩個港將杜焯熙和陳鍵烽，則未能晉級。

而今晨舉行的女子250米計時賽資格賽，楊礎搖與程嬿珊分別造出20秒078和20秒669，在17個車手中名列15和16位，未能以前8姿態晉級決賽。