丹恩奴域入波贈興　傑志慈善賽2比1贏理文

為慶祝傑志成立90周年兼幫助弱勢社群，港超衞冕冠軍傑志與另一勁旅理文，周六（11日）於旺角大球場合演「Nike呈獻傑志90周年挑戰盃」賽事。最終「藍鳥」憑新兵潘沛軒開齋及丹恩奴域壓哨入球，以2比1小勝理文，打響頭炮。

創會90周年的「藍鳥」邀請理文合演慈善挑戰賽，除爭奪10萬贏波獎金外，還希望籌集善款，撥捐傑志慈善有限公司，用作籌辦公益活動支援弱勢社群。為備戰新球季，雙方均派新兵擔正熱身。由金東進領軍的「藍鳥」，首次派出查理史葛、潘沛軒上陣；迪高亦第一次替理文在非友賽的賽事上披甲。

率先入局的傑志7分鐘便憑「潘沛」射入處子球先開紀錄，他接應黃洋長傳，球不着地腳面彈入，傑志領先1比0。17分鐘理文鄭兆均邊路巧妙盤過敵衞起腳省中人，金承龍補射只告掠門而過。該名南韓鋒將其後因被艾里奧剷截傷出，要由基華尼頓入替。

基華尼頓換入後，理文扳回不少形勢，這名巴西翼鋒40分鐘邊路連過兩關再交橫，接應的迪高起勢勁射，若非王振鵬精彩撲救，「藍鳥」未必可維持1球領先優勢完半場。

易邊後理文換入亞哥斯達加強攻力，並移前基華尼頓任箭頭，這個調動更於49分鐘奏效。亞哥斯達撥前讓基華尼頓傳中，造就鄭兆均撞入，理文追成平手。

63分鐘羅梓駿奮力傳中，理文守衞解圍不遠，加維蘭勁射被擋高。矢志贏波的「藍鳥」，68分鐘換入丹恩奴域意圖強攻。雖然他下半場得到的輸送不多，但「黑山伊巴」就是勝在把握力驚人，果然於補時2分鐘，乘加維蘭傳中，禁區內混戰之下射入奠定勝局的一球，兼首次射破理文的大門。

結果傑志在2,085名球迷觀戰下，憑丹恩奴域攻入致勝球，以2比1擊敗理文，以一場勝仗慶祝創會90周年。

首次在公開比賽中，以暫代主教練身分帶領傑志的金東進，在丹恩奴域轟入絕殺入球之後，第一時間衝入場中與球員慶祝，賽後接受訪問的他，講起那一刻依然激動萬分：「我好興奮！呢個入球喺最後時刻來到，我冇辦法齋企喺教練席等待，我想同球員一齊慶祝。」他形容今仗對傑志而言非常難打，但仍對球隊未有放棄，最終取得勝局感到開心：「一班球員都盡全力，對此我好感激佢哋；當然9號仔最後嘅入波，證明佢係極具質素。」他提到丹恩較遲才加入球隊進行季前訓練，因此會小心控制此子的上陣時間。

新加盟的小將潘沛軒今仗替傑志先開紀錄，賽後他表示相當興奮：「可以喺一個咁大型嘅球會入波，好多謝教練團畀機會我落場。」他續指希望可以透過今次機會，讓球迷看到自己真正實力，以及有能力披上傑志球衣，承諾會不斷改進。

至於今場為理文正選出戰的鄭兆均，於換邊後初段一度為球隊追成平手，賽後他對自己的狀態感到滿意：「自己狀態唔錯，始終球隊備戰緊亞協，會容易啲入局，今場雖然唔係正式比賽，但大家都當係一場聯賽咁踢，最後自己入到波，希望到時喺聯賽或亞協都保持到。」