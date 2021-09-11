「宜嘉」現身傑志慈善賽　林嘉緯：好想多謝球迷

為慶祝傑志創會90周年，「Nike呈獻傑志90周年挑戰盃」當日除了上演傑志和理文的對決之外，大會更邀請了曾經效力「藍鳥」的林嘉緯和盧均宜，來到比賽現場觀戰，兩位傑志舊將亦於中場休息期間接受訪問，回顧了昔日在傑志效力期間的難忘往事。

作為香港足球旗幟性人物，林嘉緯和盧均宜齊齊為傑志披甲的日子，相信已成為不少本地波球迷難以忘卻的經典畫面。作為球員，兩人亦有各自的難忘時刻，「均宜」就表示對首次為傑志上陣時，戰戰兢兢的心情依然記憶猶新。至於「嘉緯」就回想起2017年亞冠盃外圍賽對河內FC一仗，當時兩隊經歷入球大戰之後，由「嘉緯」射入致勝一球，他直言對當時在慶祝的時候，與上前的好友「均宜」相擁一刻，十分回味。

「均宜」和「嘉緯」過去一齊為傑志贏下各項錦標，但談到傑志歲月中的美好之處，兩人皆認為少不了一班熱血的「藍鳥」在一旁的支持：「攞盃好開心之餘，場邊有一班好犀利嘅球迷，我哋一路比賽，佢哋一路打氣，就令到我哋更加落力，作為球員，呢樣嘢係我哋好想見到嘅事。」「嘉緯」亦不忘感謝一路以來在場邊獻上打氣聲的支持者：「（喺傑志）渡過好多美好時光，尤其是一班球迷真係好好，到今日我哋兩個已經唔喺傑志，但佢哋都仲有支持我哋，咁多年累積落嚟，所以都好想多謝佢哋。」