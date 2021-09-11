港超聯　對理文「開齋」　丹恩奴域：仲有兩隊

兩支港超聯球隊傑志及理文周六（11日）於旺角大球場，合演「Nike呈獻傑志90周年挑戰盃」賽事，傑志憑射手丹恩奴域於補時2分鐘射入致勝一球，終以2比1險勝對手。「黑山伊巴」港超生涯首度射破理文大門後，目前只餘下對港會及香港U23，兩支今季港超新丁未曾入球，他表示自己一定會盡力嘗試。

後備入替的丹恩奴域於今仗射破理文大門後，港超生涯面對上季另外7支港超聯球隊悉數取得入球，他笑言昨天經球隊提醒後自己才記得，對完成這項成就感到開心：「對住理文入波一啲都唔易，依個係一項好好嘅數據，嚟緊仲有2隊，我對佢哋保持尊敬，所以返去一定會好好準備『菁英盃』賽事，我會盡力去嘗試。」

這場亦是其「南韓老友」金東進，成為傑志暫代主教練後首仗公開賽事，「黑山伊巴」坦言金東進承受了一定壓力：「即使係慈善賽，佢都有好大壓力，因為每個人都希望第一場比賽就贏波，目前球隊絕對係以完美姿態，去迎接新球季。」另外金東進今仗亦相當投入及激動，不斷在場外叫喊、跳動等，「黑山伊巴」直言樂於看到他這樣做，認為這種激情可以帶動場上球員，他更笑言來季將會不斷看到這個畫面。