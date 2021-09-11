熱刺連勝斷纜　破「宮」不成慘吞3蛋

周六晚（11日）英超頭場倫敦打吡，原本已陣容不整嘅熱刺打少個下，最終作客慘吞水晶宮3蛋，今季聯賽首度失波兼輸波，仲有中堅艾歷迪亞傷出，真係賠了夫人又折兵。

熱刺雖然頭3輪聯賽全勝兼冇失波，但深受國際賽影響，盧施素、基斯甸羅美路及達雲臣山齊士未經球隊批准下參與早前南美洲世盃外，又未完隔離而缺陣，孫興民更受傷而回，禍不單行係今仗開波冇耐，連中堅艾歷迪亞因被佐敦阿休踢傷，被迫退下火線，由祖朗頓入替，搞到完全處於下風，上半場竟錄得0中龍埋門。水晶宮以借將干拿加歷查最為活躍，42分鐘韋費特沙夏於左路玩謝艾馬臣艾巴里斯杜，再橫傳畀干拿加歷查快射，先被利古朗閂到，佢再補射又過唔到門將洛里斯，錯失黃金機會。

下半場水晶宮繼續搶攻，又係加歷查同賓迪基使出「雙人射球」，可惜省中祖朗頓唔入。其後加歷查侵犯盧卡斯莫拉，但球證冇吹罰，沙夏長驅直進畀坦根加特登撞跌，兩人更發生衝突，雙雙食黃牌，亦令坦根加躁咗，冇耐佢傳失波後剷低佐敦阿休，搞到兩黃一紅被逐打少個，主帥紐奴焗用左閘賓戴維斯入替哈利雲克斯，頂番個中堅位。去到76分鐘終於守唔住，賓戴維斯於禁區內犯手球被罰12碼，沙夏一針見血，完場前後備入替嘅新兵奧辛尼艾度亞迪更省兩粒堅sharp醒，令由前阿仙奴中場韋拉執教嘅水晶宮，大勝死敵熱刺成功開齋。