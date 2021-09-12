C朗12年後回歸創紀錄　統治級數據睇真D

萬眾矚目嘅C朗拿度「回歸Show」圓滿演出，呢位葡萄牙球王相隔12年零118日後再為曼聯喺聯賽上陣，成為英超史上相隔最長時間上陣球員，而C朗以2個入波作為回歸英超嘅見面禮，亦寫下多項里程碑。C朗賽後大讚呢支年輕曼聯潛力十足，豪言只要一眾球員能夠盡快「成熟」，今季有力成為英超同歐聯「雙冠王」。

C朗返曼聯接受隔離後，雖然跟操唔夠1個星期，但今場唔單止正選上陣仲踢足90分鐘，以中鋒身份亮相嘅佢交出極佳數據，全場62次觸球有8次係喺紐卡素禁區之內，有87%傳球成功率，當中17次成功傳去前場核心位置，而C朗6次射門有2次中目標，結果交最重要嘅2個入球，上演近乎完美嘅「二次首演」。

C朗今仗寫下多項里程碑，佢對上一次英超上陣係09年5月，時隔12年118日後再戰英超，打破迪米恩迪蘭尼嘅11年155日舊紀錄；而C朗相隔12年124日再喺英超入波，2次入波相距時間僅次於馬特積遜(13年187日)排英超歷來第2位。另外，C朗以36歲218日之齡英超入波，係曼聯史上第3老球員，僅次於傑斯(39歲86日)同史高斯。

雖然已經見慣世面，但C朗賽後表示心情非常緊張，原本希望可以入1球，結果梅開二度令佢喜出望外，信心爆棚嘅C朗亦豪言以英超同歐聯冠軍為目標：「我哋有支神奇球隊，一支年輕球隊同一個神奇領隊，曼聯要贏歐聯同英超冠軍就要更加成熟，我認為球隊已經向住正確方向進發，繼續贏波增強信心，我嚟到就係要幫球隊實現目標。」

C朗回歸第1擊數據

90分鐘

62次觸球

39次傳送

87%傳球成功率

17次成功向前場傳球

8次對方禁區內觸球

2次重奪控球權

1次創造機會

6次射門

2次命中目標射門

2入球