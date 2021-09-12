等足10年！盧卡古主場開齋　同C朗搶金靴

今個星期英超主角係回歸英超嘅C朗拿度，不過今夏重返車路士嘅盧卡古，周日(12日)凌晨亦拎到佢等足10年嘅第1個史丹福橋球場入球，呢位比利時前鋒今季3場聯賽入3球，有望重演上季意甲同C朗爭金靴獎嘅大激鬥！

車路士周日凌晨主場迎戰阿士東維拉，盧卡古回歸後首次喺主場史丹福橋球場亮相，佢喺2011年首披車路士戰衣後，踢咗15場比賽未入過波就被賣走，今仗重返史丹福橋只係15分鐘就先開紀錄，高華錫喺49分鐘射成2比0，而盧卡古喺補時階段再入多球，帶領車路士贏3比0。

盧卡古賽後表示：「喺史丹福橋球場入波係我11歲開始嘅願望，為咗呢一刻我一直努力，我對今場嘅結果非常滿意。以前我嘅狀態唔穩定，但隨住經驗累積同努力訓練，近幾年我已經搵到穩定性，喺意甲每場可能只有1至2次機會，所以我要好好把握。」

上季盧卡古同C朗喺意甲爭逐金靴獎，今季喺英超會延續戰鬥，2人今輪齊齊梅開二度，車路士領隊杜曹被問題盧卡古同C朗邊個會入更多波，杜曹就話：「只要盧卡古幫車路士入波，我唔介意佢入得少過C朗。盧卡古今場表現係決定性，佢就係我哋要搵嘅球員。」