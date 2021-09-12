18歲華度加奴奪美網冠軍　英女王發文道賀

美國網球公開賽女單決賽周日（12日）凌晨上演，18歲英國美少女華度加奴（Emma Raducanu）擊敗加拿大19歲新星費蘭迪絲奪冠，寫下多個歷史紀錄，不單是2004年舒拉寶娃以17歲贏溫布頓冠軍之後，最年輕的大滿貫冠軍得主，更是史上首個外圍賽球手在大滿貫登頂。

世界排名第73的費蘭迪絲來到決賽前，先後戰勝大坂直美、絲維杜蓮娜、莎芭蓮嘉等，將賽事3、5、2號種子全部淘汰，氣勢如虹。至於世界排名150位的華度加奴，晉級之路相對平坦，未有對過頭10種子球手。兩人在這場「天才少女」對決，由底線鬥到網前，使盡渾身解數，相當精彩。

華度加奴戰至決勝盤領先5：3時，幾乎被破發的她在其中一次救球時意外磨破膝蓋，需要叫醫療暫停。此舉令費蘭迪絲相當不滿，一度與裁判激烈爭論。華度加奴治療3分鐘後回到場上，最後以一記Ace球完美結束這場賽事，以直落兩盤6：4、6：3贏得生涯首座大滿貫冠軍，下周世界排名將會升上第23位，成為英國新「一姐」。

美網是華度加奴生涯出戰的第2個大滿貫賽事，但其表現相當成熟，由外圍賽到決賽，總共連贏10場，全部直落兩盤取勝，贏下英國44年以來首座大滿貫女單錦標。對這位18歲新星來說，這結局像童話故事一樣圓滿，她賽後興奮地說：「我不想放開這個獎盃了。」她續說：「前一天，我有奇怪的感覺，但一落到場，就變回平日的我，逐分逐分打，由第一盤開始做好自己。」

英女王伊利沙伯二世亦發文道賀：「如此年輕就有此非凡成就，力證其付出的努力，我深信你和費蘭迪絲的出色表現，將激勵網壇新一代。」