拜仁大炒RB萊比錫　巴塞應該驚緊

周日(12日)凌晨德甲大戰，上季冠亞軍交鋒，形勢卻一面倒，盟主拜仁慕尼黑作客以4比1大勝RB萊比錫，18歲新星穆斯亞拿後備上陣射入1球及1次助攻，表現非常搶鏡。

拜仁將於周三(15日)凌晨歐聯分組賽作客巴塞隆拿，西班牙傳媒指巴塞教練朗奴高文內心 一定好恐懼，驚巴塞1年前歐聯2比8大敗畀拜仁嘅悲劇重現。

拜仁今夏已經「掏空」勁敵RB萊比錫，撬走對方主帥拿高斯文，以及簽入萊比錫攻守主將沙比薩、烏柏美卡奴。結果拜仁今場開波12分鐘博到12碼，由羅拔利雲度夫斯基主射入網。

下半場一開波，拜仁換入穆斯亞拿，呢位德國國腳上陣2分鐘就入網，跟住再傳畀利萊辛尼射入空門。

RB萊比錫落後3球劣勢之下，靠中場干拉特賴馬精彩遠射破網，但都係抵擋唔住對手強攻，另1位後備上陣嘅拜仁球員祖普莫亭喺補時射成4比1完場。

拜仁今次大炒RB萊比錫，震驚西班牙傳媒，《每日體育報》大字標題指拜仁進攻風暴為巴塞教練朗奴高文留下難題。事實上，巴塞近年遇上拜仁，多數處於劣勢，雙方近6次對賽，拜仁取得5勝1負，其中3次更加大勝3球或以上，最經典一定係2020年歐聯8強，拜仁大炒巴塞8比2，巴塞今季失去球王美斯，情況更加唔樂觀。