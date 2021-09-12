伊巴謙莫域傷愈　AC米蘭大起拉素

周一(13日)凌晨意甲將上演前列大戰，「4哥」ＡＣ米蘭主場硬撼榜首拉素。ＡＣ雖有箭頭基奧特仍需隔離，但拉菲爾利亞奧、巴謙戴亞斯均極速上力，老將伊巴謙莫域亦好番或可候命，攻力未減，拉素在新教頭沙利領軍後更火力全開，加上兩軍近年碰頭例演入球騷，2.5球嘅大盤更值博。（Now 638周一凌晨零時直播）

上季亞軍ＡＣ開咧後聯賽兩戰全勝，雖然新加盟嘅箭頭基奧特確診新冠肺炎，今場唔出得，仍需隔離而缺席今仗，幸好拉菲爾利亞奧、巴謙戴亞斯亦成功開齋。仲有一個好消息，係5月做手術嘅伊巴謙莫域已經好番晒及跟操，今仗有機會先做後備，絕對可穩定軍心。

拉素同樣開季2連捷，更加攻入9粒，最特別係兩仗均係反敗為勝，「王牌」恩莫比尼今季已入咗4球，呢位射手早前為意大利出戰兩仗世盃外都食白果，備受批評，之後更因傷退隊，據報佢只係小傷，今仗可復出，谷埋一肚氣，誓要用入波證明自己。雙方近4次碰頭，全開3球或以上，鬥攻格局實多波入，捧大盤好過。

直播表

周日5:00pm 日乙 群馬草津溫泉 Vs 甲府風林

有線662、602台

周日6:00pm 日職 FC東京 Vs 柏雷素爾

有線661、601台

周日6:30pm 意甲 森多利亞 Vs 國際米蘭

Now 638

周日7:00pm 法甲 蒙彼利埃 Vs 聖伊天

Now 639

周日7:30pm 德乙 柏達邦 Vs 史浩克04

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日9:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周日9:00pm 意甲 拖連奴 Vs 沙蘭力坦拿

Now 639

周日9:30pm 英冠 諾定咸森林 Vs 卡迪夫城

香港國際財經台、有線661、601台

周日10:15pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 華倫西亞

Now 632

周日11:00pm 法甲 南特 Vs 尼斯

Now 639

周日11:30pm 英超 列斯聯 Vs 利物浦

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 AC米蘭 Vs 拉素

Now 638

周一凌晨零時 俄超 莫斯科戴拿模 Vs FC下諾夫哥羅德

有線661、601台

周一0:30am 西甲 卡迪斯 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周一2:45am 意甲 羅馬 Vs 薩斯索羅

Now 638

周一2:45am 法甲 里昂 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周一3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 切爾達

Now 632、611

周一10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 皇家鹽湖城

Now 638