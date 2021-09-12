C朗奧脫福開Show　看台上的星光故事

C朗拿度重返曼聯開騷，奧脫福球場當然座無虛席，而且仲有唔少大牌名人入場觀戰，唔少都同C朗有故事。「恩師」費格遜、媽媽Dolores、主席阿夫拉姆格拉沙、執行副主席活華特都罕見現身，就連荷里活影星加利奧文都畀C朗引咗入場，足證C朗魅力沒法擋。

C朗回歸曼聯嘅大日子，費格遜當然唔會錯過，佢賽前公開證實自己有份遊說C朗重返曼聯，表示「想像唔到C朗加盟曼城嘅畫面」。費Sir今場由入場開始，已經全程笑到四萬咁口，到C朗梅開二度，費格遜更加倍感安慰。

呢個重要時刻，C朗親友當然亦要到場，經理人佐治文迪斯現身之外，媽媽Dolores亦冒「生命危險」入場！C朗早前表示因為媽媽睇波太激動，試過發生意外，所以禁止佢睇重要嘅比賽，不過今場Dolores破例入場打氣，果然當C朗入波後，Dolores真係激動到掩面大喊。

另外，曼聯主席阿夫拉姆格拉沙同總裁活華特亦一齊出現，今次係2019年8月以來，首次有格拉沙家族成員入場觀戰，亦係活華特自「歐超聯風波」後首度露面，佢同佐治文迪斯見面後更互相擁抱，似乎對促成今次交易相當滿意。

C朗嘅魅力當然唔止焗限喺足球場，荷里活影星加利奧文亦都被吸引入場，呢位英國男星2018年勇奪奧斯卡影帝後，曾經著住拉舒福特件曼聯波衫影相留念，係「紅魔鬼」嘅忠實粉絲。