基沙文回歸首戰　馬體會復仇者鋒線有睇頭

周日(12日)晚西甲早場，愛斯賓奴主場迎戰馬德里體育會。愛斯賓奴今季重返西甲仍未打開勝利之門，而且未入過波，今仗對手係衞冕嘅馬體會，自知取勝難上加難，勢必全力防守，馬體會風格一向係見好就收，2.5球嘅入球細好路。（Now 632周日晚8時直播）

今仗安排喺周日晚飯時間開賽，愛斯賓奴嘅國足前鋒「中國美斯」武磊，肯定會吸引大量中國球迷收看，令到今仗關注度提升。

不過愛斯賓奴嘅表現可能會令廣大球迷失望，皆因佢哋升班後進攻啞火，武磊與兩名前鋒拍檔魯爾杜馬斯及迪馬達至今仍未開齋，開季3仗2和1負，上仗對同樣新升班嘅馬略卡，輸0比1之餘，中堅域陀高美斯更領紅今仗停賽，面對馬體會來犯，勢必加強人腳布防。

馬體會開季3仗2勝1和，夏季轉會市場結束前更獲基沙文回巢，攻力增強，今仗定必以3分為目標，不過該隊風格見好即收，甚少開出大比數賽果。愛斯賓奴攻力不濟，但勝在防守力強，連同上季西乙，近8場聯賽7次開2球或以下，入球細值得捧場。