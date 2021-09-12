利物浦快打旋風　踩油進擊列斯聯

周日(12日)晚英超焦點之戰，列斯聯主場對利物浦，列斯聯主帥比爾沙崇尚進攻足球，但防守卻非常鬆散，往往前面入埋唔夠後面輸，導致成績未如理想。至於利物浦不但人腳質素勝一籌，而且擅長快速反擊，正好剋住對手防線「輕出」嘅弱點，加上紅軍跨季近8場聯賽作客取得7勝1和，有力再下一城，客勝值得捧場。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

列斯聯上季升上英超後，憑大踢進攻足球，令人眼前一亮，包括上年9月作客利物浦，鬥攻之下，僅負3比4。無可否認，呢種戰術非常悅目，獲得好多觀眾支持，但卻欠缺實際，特別係遇上強隊嘅時候，仍然採用主攻，不顧防守，只會自暴其短，最佳例子莫過於今季首輪聯賽，列斯聯作客同曼聯鬥攻，結果大敗1比5，充分暴露出列斯聯踢法有前無後嘅弊病。

另外，列斯聯首席射手班福特今季腳風唔多順，踢3場聯賽僅入1球，列斯聯現時可以話係攻不銳、守不穩，開季後3場聯賽都未贏過，絕非冇道理。

沙拿專破列斯聯大門

至於利物浦今季有中堅華基爾雲迪積克復出，表現明顯比上季穩定，3場聯賽2勝1和，當中打和1場嘅對手係勁旅車路士，賽果合理，今場面對實力次一級嘅列斯聯，預料紅軍可佔上風。特別係紅軍前鋒穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼速度快，列斯聯防線壓得太前，必令兩人有大量打反擊嘅機會，沙拿上季兩次對列斯聯合共射入3球，今場有力再數胡。

利物浦仲有好消息，早前因為缺席國際賽，遭國際足協罰停賽5日嘅3位巴西國腳法賓奴泰華利斯、艾利臣比加、羅拔圖法明奴，經過一番周旋最終打得甩，唔需要停賽，紅軍人腳齊整，客勝值博。