港超聯　港會友賽深水埗　新面孔里奧搶風頭

積極備戰新一季港超聯的港會，周日（12日）與甲組球隊深水埗「拍跳」，派出多位球隊新面孔出戰，包括前愉園小將陳煒軒，結果以3比0擊敗對手，其中有份為港會披甲的前東區前鋒里奧，成為場上焦點，主教練東尼咸美頓（Tony Hamilton）直言期待與這位新兵合作，但表示大軍名單仍有待確認。

港會將於下周日「菁英盃」賽事面對冠忠南區，今仗正選陣容派出多位「00後」小將，包括上季效力愉園的年輕守將陳煒軒，以及幾位由梯隊提升的年輕球員，前東方龍獅中場奧利華，亦因早段有港會球員受傷退下火線，臨危受命上陣出任中場位置；至於有羅港威及許嘉樂等前港超兵以正選身分壓陣的深水埗，於比賽上半場可謂是佔盡優勢，多次靠兩翼側擊，以及禁區外遠射，為港會後防造成不少麻煩。只能取得零星反擊機會發威的港會，半場成功守住0比0。換邊後，港會改由屠俊翹把守最後大關，並派出身材高大的外援前鋒里奧，成功逆轉場上形勢。這位前東區箭頭人物，在一次角球攻勢中剷射得手，成功打破場上僵局，其後此子再取得入球，個人梅開二度。港會最後再博得12碼機會，由Jean Maciel操刀「埋齋」，鎖定3比0勝局。

除了已經與港會跟操一段時間的屠俊翹之外，前「快活谷」小將陳煒軒似乎亦已得到港會青睞，這位「菁英盃」適齡球員早前曾跟隨香港職業球員協會（HKPFA）操練，並透露自己已與港會跟操約一周。是日首次於港會季前熱身賽上陣，「煒軒」直言感覺不俗，並對爭取留隊感樂觀：「上年喺愉園每日都好比心機練習，但可惜冇落埸嘅機會；因為都長時間缺乏機會，自己好想每次比賽都有得出埸，盡自己所有嘅能力去幫球隊。」早前同樣曾出席PFA操練的里奧，今日成為場上一大亮點，已經來港多年的他，過去一直於甲組聯賽打拚，現時或終於等到首嚐港超聯上陣的機會：「我等咗呢個機會好耐，好開心可以嚟到呢度，我同教練認識咗好耐，依家會全力操練，以最佳狀態迎接比賽。」

港會主教練東尼咸美頓，則對能夠與里奧合作十分期待：「里奧初初嚟到香港，我已經認識佢，一直以嚟我都好希望簽到佢，依家終於有機會合作；相信佢喺前場可以幫到我哋。」距離賽季開鑼只剩下約一周時間，但港會似乎仍在忙於組軍工作，東尼咸美頓表示大軍名單仍有待落實，但表示球隊現階段仍希望羅致具質素的「菁英盃」適齡球員，以應付即將舉行的比賽。