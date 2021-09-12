千古一帝！C朗改寫球王新定義

葡萄牙巨星C朗重返曼聯第1場比賽，就射入2球，以救世主姿態帶領「紅魔鬼」大獲全勝，令人佩服，最難得係C朗已經36歲，仍然有心有力，繼續喺最高水平賽事發光發熱，更加係前無古人。

回顧史上球王級人物比利、馬納當拿、「大哨」朗拿度、朗拿甸奴、施丹，都冇一位可以喺36歲仍然保持巔峰，C朗改寫球王新定義，唔只要好波，仲要夠長青。

首位獲「球王」尊號嘅比利曾經協助巴西3次捧世界盃冠軍，佢件10號波衫更成為球王標誌，但係比利喺1970年世界盃後，當時30歲事業已走下坡，35歲更加要去美國聯賽「養老」。

另一位南美球王馬納當拿，雖然球員時代叱吒風雲，協助阿根廷捧1986年世界盃冠軍及1990年打入決賽，但私生活唔檢點同濫藥，因為藥檢「肥佬」被罰停賽15個月，32歲離開拿玻里後，逐漸失去光芒，33歲返回阿根廷搵食等退休，更不幸年僅60歲就過身。

至於朗拿度同C朗一樣都係入球機器，但「大哨」身體質素差一大截，職業生涯多次受重傷，後來更加出現肥胖問題，雖然頂到35歲先至掛靴，但其實31歲離開皇馬後，已經冇料到。

曾經奪得2次世界足球先生嘅「細哨」朗拿甸奴，最巔峰時期都只係效力巴黎聖日耳門同巴塞隆拿嘅7年時間，28歲轉投AC米蘭後，已經無復當年之勇。呢位巴西名將同好多森巴球員一樣，都係「派對動物」，私生活糜爛，甚至曾因為使用假護照而入獄，實在不堪。

法國球王施丹踢法華麗，贏盡世界盃、歐國盃、歐聯等重要錦標，但卻衰收尾，2006年世界盃決賽以一記「施丹頭槌」食紅牌結束球員生涯，34歲就掛靴。

C朗以自律聞名於世，付出比人多幾倍努力訓練，注重飲食，甚至唔飲汽水，所以一直保持完美身形同最佳狀態。天才唔係大晒，勤力亦唔一定成功，但一位勤力嘅天才，就注定可成就大業，呢個就係C朗成為千古一帝嘅方程式。

至於34歲嘅阿根廷球王美斯2年之後，能否保持水準，仍然係未知之數。