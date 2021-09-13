利物浦慘勝列斯聯　天才新星超恐怖斷腳

周一(13日)凌晨英超賽事，利物浦作客列斯聯以3比0大勝，不過「紅軍」賽後仍然被愁雲所籠罩，事關今季極速上位嘅18歲新星哈維艾利洛，比賽期間嚴重受，左腳足踝懷疑斷裂變形，要即刻送入醫院做手術，今季幾乎可以肯定提早收咧。

利物浦今場20分鐘先開紀錄，穆罕默德沙拿接應阿歷山大阿諾特傳中近門撞入，50分鐘再有法賓奴泰華利斯建功。利物浦本來已經安排佐敦軒達臣入替哈維艾利洛，點知係未換人前就發生恐怖意外，當時哈維艾利洛中場高速推進，列斯聯後防柏斯高史杜爾克從後飛鏟，哈維艾利洛倒地後一度想起身唔成功，身邊嘅穆罕默德沙拿就非常驚慌，急召軍醫入場，連電視台都唔敢重播受傷畫面。

哈維艾利洛左腳足踝明顯移位兼變形，最後要吸住氧氣由擔架床抬走，直接送去醫院進行手術，離場嗰陣現場球迷都報以掌聲，作客利迷亦高唱「You'll never walk alone」，至於肇事球員柏斯高史杜爾克就被紅牌驅逐離場。利物浦喺補時階段再由沙迪奧文尼「埋齋」，作客大勝3比0完場。

哈維艾利洛喺救傷車去醫院途中，已經喺IG貼相感謝球迷嘅鼓勵訊息，利物浦領隊高普賽後就表示：「真係好激動，我見到佢隻腳唔喺正常位置，所以全隊都非常震驚。我想唔想一個小朋友經歷呢種情況？肯定唔想，但我哋肯定會喺身邊支持佢。利物浦之後會繼續比賽，同時會等佢回歸，因為佢係一個頂級球員。」哈維艾利洛今季取代離隊嘅韋拿杜姆，4場聯賽踢晒兼有3場正選上陣，可惜今次重創將令佢未來一段長時間養傷。