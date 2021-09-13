新沙王誕生！麥維迪夫粉碎祖高域「全貫」夢

新沙王誕生！當大家正等待世界「一哥」祖高域在美網寫歷史之際，「二哥」俄羅斯的麥維迪夫則用行動粉碎了塞爾維亞球王的好夢，以直落三盤力挫祖高域捧走今屆美網冠軍，並首奪大滿貫，兼成為自沙芬之後首位捧起大滿貫獎盃的俄羅斯球手。

這對決賽組合正是今年澳網男單爭霸的翻版，經過上次的飲恨，麥維迪夫今仗打得主動，與祖高域爭持了小時16分鐘以6比4、6比4、6比4成功復仇，兼且粉碎了祖高域爭取單季奪走四大滿貫的希望，亦令忚想超越費達拿與拿度，成為首位奪「21貫」球手的美夢要再等一等。

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多次與大滿貫錦標擦身而過的麥維迪夫，終於可以圓夢，成為史上第三位贏得男單大滿貫的俄羅斯球手，也是繼昔日俄羅斯巨人沙芬於2000年之後，第二位再奪美網的俄國男將。儘管祖高域今仗未能實現創歷史，但賽後相當有風度，上次與麥維迪夫一個恭賀的擁抱。

25歲的麥維迪夫賽後即向祖高域球迷「耍冧」：「首先對祖高域及你的球迷說聲抱歉，大家都知道今天你在生涯上要爭取一個重大的里程碑，但無論如何你都是網球壇史最偉大的球員之一，這是我以前從未對任何人說過。」他賽後更自爆今天正是與太太結婚三周年的紀念日:「當打入決賽時我的相法就是，一定要贏冠軍，因為我未有時間去買禮物給太太。」麥維迪夫可袋走250萬美元的冠軍獎金，相信太太一定唔會詐型。

即使場上表現大方，對於生涯1176場職業賽中最重要的一場對決失利，祖高域對於輸波都難以接受，比賽結束後坐在球員席上，已控制不住爆喊，用手巾擦頭、掩面，主持人提問到賽後心情時亦顯得激動哽咽：「我想講今天雖然未能贏得比賽，但我的心裡很高興，我是一個開心果，因為有你們（球迷）跟我此享受特別的時刻。」