摩連奴激情慶祝　1,000戰絕殺排榜首

周一(13日)凌晨意甲大戰，羅馬憑住艾沙拉維補時1分鐘「絕殺」，主場以2比1力克薩斯索羅，開咧3戰全勝排榜首。今場亦都係羅馬教練摩連奴執教生涯第1,000場賽事，艾沙拉維入波後「寸王」亦狂奔去場邊到球員瘋狂慶祝，重現久違嘅激情。

羅馬今季喺摩連奴執教下表現突出，今仗37分鐘由白賴仁基斯坦迪接應羅倫素柏歷堅尼罰球妙傳射入，但薩斯索羅57分鐘靠菲臘杜歷錫入波追平。羅馬之後再狂攻，譚美阿巴謙曾射中柱、羅倫素柏歷堅尼亦單刀失機，好在去到補時1分鐘，後備上陣嘅艾沙拉維妙射死角入網，為羅馬2比1擊敗薩斯索羅。羅馬意甲開季同AC米蘭、拿玻里一樣3戰全勝，但以較佳得失球排榜首。

摩連奴賽後講到自己嘅激情慶祝話：「我今日覺得自己唔係58歲，而係10歲、12歲或者14歲，一個開始有足球夢想嘅年紀，好似一個奔跑嘅細路。」對於執教第1,000場里程碑，摩連奴表示：「呢個星期我講咗大話，我同所有人講1,000場冇乜特別，但其實係非常特別，直到我生命最後一日我都會記住呢場比賽，我好驚會以一場輸波作為永遠嘅回憶。」