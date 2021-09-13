今晚好波繼續嚟！西意2串1有得諗

周二(14日)凌晨仍然有多場比賽，西甲有CF格蘭納達主場迎戰貝迪斯，兩隊在開季頭3仗均未響勝鼓，而且入球能力偏弱。在上月轉會窗完結前，兩隊都有積極增兵，不過新球員適應需時，今仗首度合作或會踢得較為保守，預料不會出現太多機會，入球細[2.5球]要捧場。(now 632周二凌晨4時直播)

貝迪斯開季3仗只得2分，但表現未算太差，頭2仗連和馬略卡及卡迪斯後，上輪面對皇家馬德里亦僅以1球落敗。貝迪斯在轉會窗完結前連簽3將，包括上場已經首演的阿根廷中堅謝文比薛拿，以及西班牙右閘比利連及前鋒韋利安荷西，謝文比薛拿及比利連的加盟將提升球隊防守力，今仗作客可望以守為攻。

CF格蘭納達目前3場聯賽只入1球，攻擊力欠奉，上輪雖然吞華歷簡奴4蛋，不過之前2仗面對維拉利爾同華倫西亞均能搶分，防守力並不差勁，早前更羅致沙治奧艾斯古迪路同辛迪亞高阿里亞斯兩大後防，相信會先求穩守。翻查數據，貝迪斯近3仗總入球全開2球或以下，今場「細」盤穩開。

意甲博洛尼亞主場迎戰維羅納，博洛尼亞在前塞爾維亞罰球王米赫洛域執教下，近年表現穩步上揚，今季頭2仗聯賽取得1勝1和，包括上輪面對火力強勁見稱的阿特蘭大，竟能守和0:0，不容小覷。相反，維羅納開季聯賽2連敗共失6球，其中上輪在領先之下，卻以1:3反敗給國際米蘭，後防錯漏百出成致命傷，加上近4次作客博洛尼亞，只得1和3負，今仗凶多吉少，捧主勝。(now 638周二凌晨2時45分直播)

直播表

周二0:30am 俄超 羅斯托夫 Vs 卡斯洛達

有線661、601台

周二1:00am 亞冠盃 艾斯迪格拿 Vs 希拉爾

Now 633

周二2:00am 西甲 基達菲 Vs 艾爾切

Now 632

周二2:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 維羅納

Now 638

周二3:00am 英超 愛華頓 Vs 般尼

Now 621

周二4:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 貝迪斯

Now 632