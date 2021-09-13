同咸美頓炒埋一疊　韋斯塔本被扣分兼罰退3位

F1意大利站充滿話題性，爭取衞冕總冠軍的平治車王咸美頓，與紅牛的麥斯韋斯塔本進行攻防戰，最終兩車相撞，雙雙退賽，而麥拿侖則包攬頭兩位，列卡度更創出單圈最快圈速奪冠。

比賽焦點發生在第26圈，「黑帝」咸美頓完成換肽出站後，稍為領先韋斯塔本，兩車互相進攻，進入一號彎韋斯塔本試圖向咸美頓發動進攻，但最終二車碰撞，韋斯塔本的紅牛戰車更直接壓住「黑帝」的平治戰車上，兩架戰車疊羅漢式停在賽道邊，攬炒出局。

FIA賽後對韋斯塔本作出處罰，下一站在俄羅斯要退後三位起步，並且其超級駕駛執照將會被扣2分，這是近12個月以來他首次被扣分。至於被撞的咸美頓對此事亦強烈不滿，並強調韋斯塔本要負全責，更批評韋斯塔本於炒車之後不顧而去。

雖然被韋斯塔本戰車壓住平治戰車，「黑帝」可幸地在今次事故只受輕傷，Halo裝置可以說是「救了一命」，咸美頓表示:「我從未試過被車撞過頭，今次對我來說真是很大打擊....我很幸運，真是要多謝Halo，最終救了我，救了我條頸。」

今站包括咸美頓及韋斯塔本在內共五車手退賽，而麥拿侖包攬首兩名，列卡度以1小時21分54秒365奪得冠軍；經過此站之後，韋斯塔本仍以226.5分居於車手榜首位，「黑帝」以5分落後排第二，平治另一車手保迪斯則排第三。