助失明人士初嘗乘風破浪　陳晞文:好大挑戰

天氣熱辣辣有咩好玩?滑浪風帆絕對是一個選擇！為了讓社會各界，不論是基層兒童甚至殘疾人士都能體驗乘風破浪的感覺，香港滑浪風帆會在剛過去的周末就舉行了「滑入社區 2021」的活動，有份參與的東京奧運代表陳晞文更親自指導失明人士學習滑浪風帆，她認為活動很有意義，並且對自己是一個全新挑戰。

今次的活動計劃以「 Everyone is Windsurfable」 為宗旨，邀請不同社福機構及團體，參與滑浪風帆體驗。藉此希望令不同背景人士，無論是基層兒童、特殊需要學生或殘疾人士等等，亦有機會接觸滑浪風帆，傳遞人人可學滑浪風帆的訊息。除此之外，亦希望為他們燃起學習水上活動的勇氣，擁抱大自然，正面推廣滑浪風帆給予社區的每一位。

連續兩天活動，一共有四個機構，分別來自「寰宇希望」、「香港社區組織協會」、「陳校長免費補習天地」及「黑武士失明人士體育會」，共約50人參加，由一眾前香港隊代表教練指導下，在岸上及海上體驗與眾不同的滑浪風帆，以及乘坐快艇在海上飛馳，一嚐快感。

參加者之中有特殊教育需要的兒童、基層青少年、視障人士及失明人士。其中視力有障礙人士學習滑浪風帆，更是前所未有的嘗試。為了適應此挑戰，活動中的海上體驗，使用比平常更闊更浮的滑浪風帆板，容許教練與參加者同時站在同一板上，亦使參加者更容易在海上平衡。

有份擔任教練的東京奧運代表陳晞文直言: 「教導失明人士學習滑浪風帆對於她來說亦是全新挑戰。雖然他們看不清楚，但表現不容小覷，平衡及觸感絕對不遜於健全人士。很開心過去週末，看到各位參加者在海上的快樂及滿足的樣子，希望如此有意義的活動能夠獲得更多人支持。」

香港滑浪風帆會會長周毅文先生，在訪問中提到 : 「滑浪風帆一向被人認為是很難接觸的運動，而且學習門檻很高，但事實並不如此。希望透過此活動，能夠讓社會不同人士接觸滑浪風帆，踏出學習水上活動的第一步。見到一眾參加者都樂在其中，總會都希望能夠繼續將滑浪風帆此項運動帶入社區，共享大自然的歡樂。」

對於視障及失明人士亦能夠接觸滑浪風帆，「黑武士失明人士體育會」創辦人陳柏亨先生提到，他們的會員都勇於嘗試水上運動， 龍舟及帆船對於他們來說亦不陌生，但滑浪風帆則是首次。他亦感謝香港滑浪風帆會的特別安排，令到會員們都過了一個不一樣的星期天，希望繼續會有不同運動機構關注失明人士， 使他們亦能獲得學習不同運動的機會。

香港滑浪風帆會除了香港隊的精英訓練、青少年運動員培訓、暑期及聯校滑浪風帆訓練， 亦會定期舉辦比賽，照顧不同程度的參加者。 此外，總會更積極舉辦運動推廣及社區活動， 予大眾市民更多體驗滑浪風帆的機會。