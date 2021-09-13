【港講J.LEAGUE】17載歷練！首位女球證誕生

「我喜歡足球、我好動、我熱衷於學習，那麼就選擇成為球證吧。」2004年，當時只有18歲、剛開始大學生活不久的山下良美，在學姊鼓勵下考取了日本足協第四級球證的資格，17年來她在球證的道路上拾級而上、經歷各項大賽的洗禮，今年終首度在J.LEAGUE比賽以主球證身份執法，並在祖國的土地上主吹奧運會比賽。

「凡事總有第一次，現在回想起來，當天的選擇也沒甚麼大不了的。」回首大學1年級時的決定，自言不擅長應對新環境、新事物的山下道。

女性在男子職業足球比賽擔任主球證，於國際足壇早已不是新鮮事，香港也在約3年半前首度有女球證在頂級聯賽出現。至於在亞洲各職業聯賽之中發展最好、最成熟的J.LEAGUE，則在今年5月16日首度有女球證執法，儘管僅是第3級別的J3聯賽，足以讓山下良美這個名字，在日本足球界寫下歷史新章。

「我感受到了J.LEAGUE主球證的責任是何等重大，感受到J.LEAGUE與日本足協每個人的努力和理解、前輩們為承傳而鋪好的道路、外界多年累積下來對女球證的信賴、自己肩負的責任有多重。」短短幾句話語，背後是山下良美多年來的努力，她奮鬥了17年才有機會成為J.LEAGUE主球證，而在此前她早已在女子世界盃、甚至是男子賽事的亞洲足協盃執法，而獲J.LEAGUE認可後首次主吹乃J3比賽，足見J.LEAGUE賽會處事是一貫之嚴謹。

山下良美接觸足球運動之時，正值J.LEAGUE創始期，小時候的她不時繪畫J.LEAGUE的標誌並夢想站在場中央，如今首位J.LEAGUE女主球證的身份，無疑為山下良美帶來知名度，同時也獲外界注視、媒體大舉報道，倒是她沒有感受到壓力，反之是支持、讚賞，讓她有動力去追求進步。

「不管是否有更上層樓（在J2、J1執法）的目標，我都渴望進步，前提是在往後的比賽交出最好表現，並且透過每天的訓練提升身體質素和能力。」正是因為嚴格的訓練和考核，山下良美即使在男子職業賽事執法，也沒有體能上的顧慮，並且培養出觀察、閱讀比賽的能力，從而能緊貼比賽節奏。

正如山下良美所說，目前J.LEAGUE的球證之中，女性為數不多，因此「女性球證」自然受關注，這情況也非壞事，雖然足球運動過往予人男性主導的印象，但她相信按世界趨勢而言，女性在足球運動需要發揮更積極的領導作用，以達至「正常化」。「最終想達到的是男子比賽由女球證執法成為一件很自然、平常的事。我有責任努力做好這份工作，讓人們看到我的表現，從而可以繼續執法，並將經驗傳承給後輩。」她說。

說到底，女性球證在J.LEAGUE還是極少數，山下良美亦鼓勵更多女士投身這個工作：「不要因為自己是女性就感到猶豫或放棄，一定會有支持妳、跟妳有相同感受的人存在。我也不擅長應對新事物，但我們做所有事都總有第一次， 現在回想起來，當天的選擇也沒甚麼大不了的。」在日本足球界，山下良美已經成為名人，難得的是她未忘初心，在球證工作上追求最基本的目標：「就是令球員可以全神貫注地瞄準球門及做好防守、讓觀眾可以專注享受比賽、推動所有參與比賽的人情緒高漲！」