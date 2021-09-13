賓尼迪斯有料　愛華頓撻着明恰般尼

周二（14日）凌晨英超有場獨腳戲，愛華頓主場迎戰般尼，愛華頓今季請來名帥賓尼迪斯執教之後，表現備受好評，各項賽事4戰取得3勝1和，前鋒卡維特利雲有出色發揮，3場聯賽都有波入，攻力有保證。反觀，般尼踢3場英超仍然不勝，雙方狀態高下立見，捧主勝穩陣。（Now 621周二凌晨3時直播）

賓尼迪斯以往執教過利物浦、車路士、紐卡素，一早熟悉英超環境，對愛華頓亦絕不陌生，所以佢接手成為「拖肥糖」領隊後，唔需要再花時間摸索，迅速帶領球隊穩步上揚。事實上，各位愛華頓球員喺「肥賓」麾下都有唔錯表現，除咗卡維特利雲3場英超都有入波之外，新兵迪馬雷格雷亦有上佳演出，已有2球進帳，可見賓尼迪斯簽人眼光獨到，佢早前再簽入愛將荷西朗頓，令球隊鋒線有更多選擇，可見「肥賓」雄心壯志，希望做出好成績。

般尼繼續低迷未開齋

至於般尼上季英超排尾4，勉強護級成功，但礙於財力有限，今夏未能簽入具分量球員救亡，結果表現繼續低迷，踢3場聯賽只有1和2負，睇怕又會成為降班熱門。加上般尼近6次作客愛華頓，有4次敗陣而回，預料今場好大機會又全失3分。