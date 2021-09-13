勵志籃球生涯好比教材　李琪：望學生投入喜歡的事

看過東方龍獅公開操練的大合照的球迷，相信都有個疑問：李琪呢？那天9月1日，原來是李Sir的「開學日」。33歲的李琪今季卸下東方龍獅隊長一職，轉為兼職球員，新學年重執教鞭，換個身份延續籃球夢。回顧這6年職業球員生涯，他感激東方龍獅成就了他的夢想，而兩個冠軍足夠令他回味一輩子。

疫情期間曾幾度訪問過李琪，得知他一直積極訓練、跑山、健身，即使甲一賽季停擺多時，他依然相當期待新季的來臨，做足100％準備，「總之開到波，咩都得」。因此對於他重返教師行列，不禁滿頭問號。他卻說，這是集天時地利人和的決定：「教書一直是我的理想，剛好之前任教的學校有空缺，校長很歡迎我回來，加上東方原本今年完約，我覺得是時候為家人打算。」

李琪在2015年加盟東方龍獅前，是一位體育老師，去年他接受訪問時說過：「肯定會再做老師，可能一、兩年後吧。」那時聽到覺得半信半疑，還以為會是幾年後，他正式退役之時。今個學年，他將回到基督教香港信義會信義中學任教，至於選擇回到這間學校，而非其他學校的最大原因，是校長梁冠芬，一個在他籃球事業舉足輕重的人。「校長出名熱愛籃球，連上司都熱愛籃球，在這裡工作怎會不開心。」李琪向我們介紹：「當年支持我追夢的人，除了太太，就只有校長。」

「可能我就是那些損友吧！」梁校長笑說。故事回到6年前，李琪剛在信義學校教了大半年時，香港籃球壇迎來新一頁，東方組成香港史上首支職業籃球隊，對於李琪來說，是千載難逢的機會：「我好想知道，到底全心全意投入籃球，能有多大的進步。」夢想和「鐵飯碗」，李琪選了前者，但這個決定，幾乎全世界都反對：「教師是很穩定的職業，個個都叫我『不要癡線』，連父母都說『唔好啦』。老實說，我也不知道如何向校長開口，做了大半年就說要走，我知道重新請一個人程序相當繁複，但結果真的意想不到。」坐在旁邊的校長樂得呵呵笑：「我即刻叫他快點走啊！」

梁冠芬曾效力本地班霸威立籃球隊，贏遍本地賽事，更在亞洲冠軍球會盃贏得亞軍，見證香港籃球輝煌年代。李琪的心情，他當然明白，因為他曾有過相同的籃球夢。「其實威立都差點成為職業籃球隊，可惜因為金融風暴，最終未能成事。想不到十多年後，香港真的有職業隊，我跟他說：『我們都應該追求夢想，不要讓生命留下遺憾。日後想教返書，這裡就是你的首選。』」李琪感激說：「好難得校長如此明白我，所以我真的很感謝他。」

黑板上親寫關鍵字

拍攝期間，我們讓李琪在黑板寫上一些關於他的關鍵字，久未執筆的他緩緩寫了「東方龍獅」、「射手」、「ABL」、「老師」。東方龍獅讓他首嚐職業籃球員的滋味，讓大家記住他是香港頂尖射手之一，在這裡他見證香港籃壇第一次有主、客制賽事，香港亦首次有球隊捧起ABL冠軍，2018年更捧起甲一總冠軍。他直言，要贏的比賽都贏過，就算現在直接退役，只做老師亦已無憾了。「那年全世界覺得我們一定輸，但我們每個人都出多一分力，每個人都無分你我，落後兩場都能追回3比2反勝！」東方2018年首度捧起甲一聯賽冠軍，相信這段歷史，會是李琪很好的教材之一。

梁校長表示，「早上7時，我駕車回到學校，心想：為什麼有班人在斜路跑上跑落？原來他和學生一起晨操呢！我希望學生可以學到他那份來自運動員的刻苦精神，以及面對逆境的態度。」梁校長最希望同學仔學習職業運動員的態度，李琪亦希望以自身經歷感染學生：「希望他們找到一樣自己喜歡的事，全心投入。當年我的體育老師用籃球引領我衝往目標，我也想薪火相傳。」

開學已經10多天，李琪笑言還需要一點時間適應：「科技發展太快了，我連ipad如何連接班房投影機都要問人，但幸好我『不怕醜』，有什麼不懂就主動問人。」不過相信李Sir很快克服這些「挑戰」，因為回到教員室，望一望貼滿太太和愛女「晴晴」照片的枱頭，那股動力就會回來：「我是運動員出身，不怕失敗。最緊要肯學、肯做、有heart，做任何事都會事半功倍。」早上的真義里大斜路很快就會回復熱鬧，再現信義籃球隊的身影。

感謝鍾生游生挽留 誓為東方龍獅再摘冠軍

甲一球季闊別兩年終於開打，李琪和所有籃球員一樣興奮：「看我表演，這場比賽我等好久了。」結果東方龍獅在銀牌賽第一擊大勝建龍飛馬，首度以兼職球員登場的李琪轟入15分，僅次外援於拉利羅斯的24分。

他表示暫未有退役打算，將打多幾個球季，而今季會繼續以冠軍為目標：「我要多謝游生（東方體育會副主席游永強）及鍾生（東方體育會副會長鍾乃雄），他很支持我的決定，更希望我留下來，帶領一班年青球員。其實我在東方經歷很多，坦白說都有感情，可以留下來當然很開心。」

李琪透露，新教練積高柏利施域有意將平日部分訓練改為晚上進行，以適應比賽時間，故他可達至每星期訓練至少3日，而他自己亦會加操保持狀態：「最重要是個心，就算我回來教書，我相信我狀態都不會差太多，因為我已有技術和經驗。只要教練仍需要我，我在場上依然會付出所有。」

◎撰文：余樂詩