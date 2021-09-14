肥賓大翻身！愛華頓6分鐘轟3粒反勝

周二(14日)凌晨英超獨腳戲，愛華頓主場以3比1反勝般尼，開咧4場有3勝1和不敗佳績，依家有10分在手力壓曼城進佔聯賽榜前4位。領隊賓尼迪斯今場作出關鍵性換人，引領「拖肥糖」上演6分鐘內連入3球好戲，令質疑佢嘅球迷冇聲出。

愛華頓今場陣容有變，王牌前鋒卡維特利雲賽受傷缺陣，據報佢腳趾受傷要抖2至3個星期，呢場迎戰般尼上半場明顯未能適應，形勢處於下風，53分鐘更被般尼中堅賓美頭槌攻陷。愛華頓之後加強壓力，60分鐘米克堅尼回敬一頭頂入1比1。追平後「肥賓」立即用中場安祖高美斯入替守將賓葛菲特，果然打亂晒般尼部署，安祖斯唐辛65分鐘轟入世界波反先，1分鐘後迪馬雷格雷再入1球，愛華頓3個入波只係相距6分鐘，呢一波爆發就令愛華頓贏3比1。

賓尼迪斯今夏傳出執教愛華頓前，球會曾受到球迷激烈抗議，唔想呢位同市死敵利物浦嘅前領隊執教，不過愛華頓依家4戰得10分，同曼聯、車路士、利物浦睇齊，相信一眾愛華頓粉絲都收晒貨。賓尼迪斯賽後表示：「球員鬥心好強，當失球之後佢哋好想即刻反擊，喺球迷鼓勵之下終於做到，希望下一場比賽我哋可以入波先，咁樣對我嘅健康會好啲！」