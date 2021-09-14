《FIFA22》能力值揭盎　美斯稱王C朗得第3

廣受球迷歡迎嘅足球遊戲《FIFA》系列，開發商EA Sports周一(13日)公布最新一集《FIFA 22》嘅球員能力值排名，當中首度以巴黎聖日耳門球員身份現身嘅美斯，以93分位列No.1。至於宿敵C朗今集就由92分跌至91分，排羅拔利雲度夫斯基(92分)之後排第3位。

《FIFA 22》官網公布今集遊戲22名達到89分或以上嘅球員，美斯保持上集93分排名第1位，但第2位就由91分升至92分嘅羅拔利雲度夫斯基取代，相反C朗就跌1分至91分，同奇雲迪布尼、基利安麥巴比、尼馬及奧比歷並列第3位，唔知開發商睇完C朗回歸英超首戰嘅精彩演出，會唔會幫佢加番分呢？

《FIFA22》能力值排名榜

93分●美斯

92分●羅拔利雲度夫斯基

91分●C朗拿度、奇雲迪布尼、基利安麥巴比、尼馬、奧比歷

90分●尼高路簡迪、哈利卡尼、紐亞、達史特根

89分●基安盧基當拿隆馬、穆罕默德沙拿、賓施馬、華基爾雲迪積克、甘美治、孫興民、艾利臣比加、泰拔高圖爾斯、卡斯米路、艾達臣摩拉斯、沙迪奧文尼