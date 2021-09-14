港超聯　東方龍獅簽前西甲兵「超援」杜華利

東方龍獅周二（14日）再宣布，簽入曾征戰西甲及美職的31歲翼鋒杜華利，此子將穿上21號球衣，並符合港超聯「超級外援」資格。

司職左右翼、左腳為慣用腳的杜華利早年曾於巴塞隆拿、切爾達青年軍學法，2009年於切爾達出道，並於2012年隨隊升班西甲，共錄得26場出場紀錄；2014年轉投肯薩斯體育會，於美職披甲19場，因此他將符合港超「超級外援」註冊資格。其後該名「狂牛兵」回流西班牙，輾轉效力過盧高、雷加利斯等當年處於西乙的球會，並曾於華歷簡奴與現時效力傑志的巴爾拿做隊友。2017年初踏亞洲賽場，踢過印度球會班加羅爾、東賓高，以及泰甲皇家海軍，更曾為前者征戰「亞協盃」8強。上季這名31歲球員為艾積多在西乙B上陣過18場，相信狀態仍然十足，勢為東方龍獅增強攻擊力。

杜華利小檔案

全名：Antonio "Toni" Rodríguez Dovale

出生日期：1990年4月4日（31歲）

國籍：西班牙

位置：翼鋒

球衣號碼：21

曾效力球會：切爾達、肯薩斯體育會、盧高（西乙）、雷加利斯（西乙）、華歷簡奴（西乙）、班加羅爾、東賓高、皇家海軍、艾積多（西乙B）