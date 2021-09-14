歐聯衛冕第1擊　車路士蓄「細」求勝

星期二深夜歐聯H組賽事，衛冕嘅車路士主場迎戰辛尼特，車路士上屆捧盃靠嘅係銅牆鐵壁防守，今場預料會穩中求勝。車路士自從杜曹執教後，最大改變係防守力大大提升，雖然今季加入前鋒盧卡古，但先求穩陣風格依然冇變。車路士近8場歐聯只失3球，當中有5場保持清白之身，而8場波全部總入球都開2球或以下，防守風格非常明顯；辛尼特雖然係俄超勁旅，但近4場歐聯作客只入過1球，今仗好大機會死守求1分，開入球細機會極高。

直播表

周二7:00pm 亞冠盃 蔚山現代 對 川崎前鋒

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周二10:30pm 歐協聯 海法馬卡比 對 飛燕諾

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周三00:40am 歐聯 年青人 對 曼聯

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周三00:40am 歐聯 西維爾 對 薩爾斯堡

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周三3:00am 歐聯 巴塞隆拿 對 拜仁慕尼黑

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周三3:00am 歐聯 車路士 對 辛尼特

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周三3:00am 歐聯 維拉利爾 對 阿特蘭大

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周三3:00am 歐聯 馬模 對 祖雲達斯

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周三7:30am 美職 哥倫布機員 對 紐約紅牛

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