基沙文回歸唔啱踢？施蒙尼重建「河床盛世」

馬德里體育會喺夏季轉會窗完結前，先後簽入巴西前鋒馬菲奧斯根夏同借用基沙文，令進攻人手大大增加，不過基沙文上場聯賽首演表現差勁，甚至被質疑破壞馬體會本來嘅進攻體系，教練施蒙尼日前就反駁，透露佢係效法2008年河床嘅黃金盛世。

馬體會上場作客愛斯賓奴，去到補時9分鐘先反勝，回巢首演嘅基沙文正選上陣0次中龍射門加0次對抗成功，只係踢58分鐘就被換走，馬體會冇基沙文後踢得更爽，最後連入2球反勝。基沙文同蘇亞雷斯、安祖哥利亞嘅組合明顯出現混亂，要幫基沙文搵個啱嘅定位唔易，周四(16日)凌晨歐聯主場對波圖，要搵出最佳進攻組合都唔容易。

球隊依家有蘇亞雷斯、基沙文、馬菲奧斯根夏、安祖哥利亞同祖奧菲歷斯5個爭位，施蒙尼就話簽咁多前鋒係有需要：「大家記唔記得08年嘅河床(施蒙尼執教)，或者你哋唔記得有咩人，當年球隊有法卡奧、阿歷斯山齊士、艾比奧、保拿洛迪同保羅羅沙里斯，佢哋全部都係出色前鋒，當年河床捧盃唔係偶然。」