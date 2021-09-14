歐聯再遇拜仁　巴塞「大」報復

周三凌晨仲有歐聯E組大戰，巴塞隆拿主場火併拜仁慕尼黑，兩軍前屆歐聯交鋒，拜仁踢出大炒巴塞8比2嘅驚世比數，今次交手自然話題十足。巴塞雖有美斯、基沙文相繼離隊，但新加盟嘅迪比極速融入，大軍火力未減；拜仁以羅拔利雲度夫斯基為首嘅進攻線同樣態勇，加上雙方近年於歐聯例演入球騷，中位數2.5球入球大手到拿來。（Now 644周三凌晨3時直播）

巴塞今季因財困被迫放走隊長美斯與另一前鋒基沙文，好彩主帥朗奴高文愛將迪比免費來投，呢位荷蘭球星喺頭3仗西甲已入兩球及貢獻一次助攻，並於早前3場世盃外為荷蘭轟入5球，腳風奇順，佢嘅同胞兼巴塞中場法蘭基迪莊於聯賽亦交出兩次助攻。兩名荷蘭國腳撐起巴塞攻擊線，加上上輪西甲改期，可養精蓄銳備戰今仗，為前屆大敗2比8之戰全力雪恥。

拜仁以羅拔利雲度夫斯基領軍攻堅，呢位波蘭箭頭開咧後各項賽事6仗共轟28球，火力全開。早前因缺態備受批評嘅利萊辛尼，連同早前為德國出戰世盃外在內，近4仗攻入3球，重拾信心。翻查紀錄，兩軍近5次喺歐聯碰頭，合共炮製25個入波，總入球全開3球或以上，預計今仗都係鬥攻格局，入球大絕對抵玩。