C朗回歸魔性爆發　曼聯半場速擒年青人

歐聯分組開打，今晚又有C朗睇喇！曼聯喺歐聯分組賽F組作客年青人，係C朗回歸「紅魔鬼」後第一場歐洲賽。曼聯再度「魔性爆發」，全靠C朗激活隊友，聯賽首戰就梅開二度，球迷暫時可以將曼聯列為長捧球隊，今場作客瑞士贏波唔難，睇番年青人近7次鬥英超兵，6次半場落後，推介半場客勝。（Now 643周三凌晨零時45分直播）

曼聯於上周聯賽憑C朗梅開二度，加上般奴費南迪斯及連格各入1球，以4比1大炒紐卡素，為今仗歐聯分組賽打下強心針。C朗回歸後作用立竿見影，除咗加強球隊入球把握力，其餘球員喺呢位葡萄牙球星感染下，演出都明顯有進步，球隊侵略性大增，預料「紅魔鬼」領隊蘇斯克查今場會繼續派呢名星級前鋒踢正選。

C朗今場上陣的話，將追平前皇馬隊友卡斯拿斯177場歐聯最多上陣次數紀錄。C朗咁多年都保持佳態，喺歐聯呢項歐洲最頂級賽事持續交出好表現，以134個入波成為「歐聯入球王」，佢係唯一一位於同一屆6場分組賽都入波嘅球員，同時亦係唯一一名球員喺3次歐聯決賽都取得士哥，實在巴閉。

年青人今次雖然主場迎戰，但相信都係捱打居多，2018年分組賽雙方曾經碰頭，兩戰均由「紅魔鬼」勝出。事實上，年青人同英超球隊實力有一段距離，近7次於歐洲賽面對英超兵只得1和6負，當中6次半場已經落後，對住氣勢正盛嘅曼聯，年青人睇嚟好難頂得到半場，半場客勝玩得過。