C朗曼聯內部演講　振奮人心

曼聯有個傳統，所有新加盟球員都要自我介紹，今次「回家」嘅C朗拿度都唔例外，不過形式有變，佢改為向全體隊員進行咗一次內部講話，英國傳媒報道，C朗講話內容振奮人心，全隊畀佢超長嘅熱烈掌聲。

傳媒從曼聯內部人士取得C朗向隊友演講嘅內容，據該人士表示：「C朗嘅演講好激情，全場靜晒，隊內所有職球員都留心聆聽，C朗表示今次返曼聯有兩個原因：『第1個原因係我愛曼聯，第2個原因就係，曼聯隊內一直以來有求勝嘅傳統，我返嚟唔係做啦啦隊，如果你們想成功，希望你們由心底去熱愛曼聯。』」

「C朗繼續話：『無論食飯瞓覺，你們都要為曼聯而戰，無論正選定後備，你們都要支持你的隊友，為球隊百分百付出。』C朗又指出，這些年一直關注曼聯，作為旁觀者，目睹曼聯在費格遜退休後沒落，球隊形象大不如前，他要求球員要相信自己，認為這班球員有能力為曼聯重新奪冠。」

「C朗在演講中強調：『你們都是頂級球員，我相信你們，否則我亦不會回來，只要你拼盡，球迷們肯定會支持你，我只想在球隊營造取勝心態，當我退休時，這種心態仍保留在隊中，我會為球隊付出所有，我想要你們的支持，你準備好戰鬥未？』」