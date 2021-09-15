C朗入波都冇用　曼聯補時慘遭年青人絕殺

周三(15日)凌晨歐聯分組賽展開，立即爆大冷，F組曼聯雖然有C朗再次入波，先開紀錄，但2位「豬隊友」累事，先係上半場雲比沙卡粗野犯規被逐，搞到紅魔鬼大部份時間踢少1人，去到補時階段，連格致命回傳「助攻」對手入波，結果曼聯作客1比2不敵瑞士球隊年青人，爆出6.5倍主W大冷門。

相比起上場英超大勝紐卡素4比1，曼聯今場正選有3個變動，收起華拉尼、尼曼查馬迪、格連活特，改由域陀連迪路夫、費特洛迪古斯、雲迪碧克擔正。

紅魔鬼開波初段後威係勢，僅13分鐘就打開紀錄，2位葡萄牙國腳合作，般奴費南迪斯左路傳中，C朗近門射入，呢位36歲巨星相隔4515日後，再次為曼聯喺歐聯入波。

不過，踢到35分鐘，曼聯右閘雲比沙卡搶波時，踩到對手馬田斯彭利拿腳部，被球證直接出示紅牌趕出場，紅魔鬼立即捱打，戰至66分鐘，年青人由尼加馬利奧射入扳平。

曼聯主帥蘇斯克查喺72分鐘作出「致命調動」，用連格入替C朗，為輸波埋下伏線，連格喺補時5分鐘突然回傳入禁區，隊友都冇為意，被對手施爾巴特捷奧順勢射入，為年青人戲劇性反勝2比1。

曼聯今場只有2次射門，都係來自C朗，成為OPTA自2003/04年球季有統計以來，紅魔鬼單場歐聯最少射門嘅1場，而且由25分鐘C朗第2次起腳之後，再冇射門，可見紅魔鬼表現極差。