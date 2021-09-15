盧卡古一箭定江山　車仔歐聯衞冕第1擊贏波

周三(15日)凌晨歐聯H組，上屆冠軍車路士主場以1比0擊敗辛尼特，衞冕第1擊旗開得勝！盧卡古又做英雄，頂入全場唯一入球，呢位比利時國腳今季重投車路士之後，上陣4場入4球，效率極高。

開波之前，車路士將帥一齊領取上屆歐聯獎項，主帥杜曹獲頒上屆歐聯最佳教練，最佳球員係佐真奴費路，至於尼高路簡迪獲頒最佳中場，艾度亞文迪獲頒最佳門將。

不過，車路士今場有威脅攻勢並唔多，上半場盧卡古有1次頭槌攻門高出，換邊之後，魯迪格個人表演，由後場開始盤球，長驅直進之後起腳，可惜貼柱出界。

直至69分鐘，車路士終於打開紀錄，艾斯派古達長傳入禁區，由盧卡古頂入，佢繼上場英超對阿士東維拉梅開二度之後，今場又有波入，亦成為首位為3支同球隊喺歐聯入波嘅比利時球員。值得一提，艾斯派古達上場英超都有1次助攻畀盧卡古入波，兩人相當有默契。

賽後杜曹亦大讚呢對好拍檔：「盧卡古頂得非常靚，艾斯派古達傳波亦非常及時，盧卡古身高有優勢，佢對球隊而言，係決定性人物。」