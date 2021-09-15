港超聯　屠俊翹正式簽約港會

前愉園門將屠俊翹，周二（14日）於社交媒體宣布，正式與香港足球會（下稱港會）簽約，並將穿上17號球衣，續戰今季港超聯。

自愉園宣布退出港超後，27歲的屠俊翹回復自由身，並曾在標準流浪跟操保持狀態。及後盛傳港會將重返港超之際，「翹叔」轉到該隊試腳約3星期，並曾在數場友賽上披甲。經過一番努力後，屠俊翹終在周二（14日）公布與港會簽約的消息，正式成為該隊球員，「翹叔」更於FB大曬其17號新波衫的照片，並寫道：「人生總會有不同難關挑戰！但我會一一接受和面對...See you soon...」

他早前受訪時指，港會雖然大部分球員有正職，但操練態度相當認真，甚至比得上外國球會：「啲人早個幾鐘嚟球場，譬如教練叫我哋11點到，呢度啲人唔會10點9到，會喺9點半到，去到球場做少少Gym，就算個個有份工做都好好態度。」「翹叔」笑指，隊中隊友體型比普遍港超球員強壯，就連過往在其他隊被稱「大舊」的他，在港會都被隊友指為「Slim」。他又稱，球隊正積極備戰將於周日（19日）舉行的「菁英盃」賽事，隊中新球員較多，需時磨合，雖然球隊較遲開操，但不會因此而放慢節奏。