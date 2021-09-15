陳晞文鄭俊樑獲23萬獎金　滑浪風帆公開賽年底復辦

因疫情而停辦了兩年的香港滑浪風帆公開賽，將計劃年底復辦，並構思在維港加演表演賽，而在東京奧運獲得佳績的兩位滑浪風帆港將陳晞文及鄭俊樑，將獲得贊助商海通國際頒發23萬獎金，以表揚二人的優秀表現。

在本屆東京奧運滑浪風帆賽事中，香港滑浪風帆代表隊展現永不言棄的體育精神，與世界級運動員同場競技。雖未獲獎牌，但最終亦取得驕人成績：陳晞文成功入圍女子滑浪風帆RS：X級獎牌賽，總成績排名第8，創下個人最佳奧運成績；男子組運動員鄭俊樑經歷12場比賽，最終總成績位列第13名。

兩位港將在奧運的表現激動人心，隨着香港疫情逐漸緩和，海通國際正在與香港滑浪風帆會合作籌備年底的海通國際香港滑浪風帆公開錦標賽及滑浪風帆維港表演賽。這項賽事首度移師維多利亞港舉行，屆時香港市民可在中環及灣仔區域近距離觀賞賽事，支持滑浪風帆運動，領略運動員風采。

香港滑浪風帆會行政總監茹詠豪表示：「香港公開賽因為疫情已停了兩年，所以今年很希望可以復辦，並且初定賽期於12月14至19日於赤柱舉行，暫定首天會移師到維港進行。」茹詠豪更透露在維港舉行的構思已計劃多年，而今年更想再有突破:「我們構思在夜晚進行，或者黃昏時候開始，帆上有燈光佈置，計劃已向政府申請，正待審批。」

茹詠豪亦感謝贊助商海通國際長期支持香港滑浪風帆運動的發展，並且自2017年起成為香港滑浪風帆會的主要贊助商，支持香港滑浪風帆各項賽事，特別着重對年輕運動員的培育，包括透過「海通國際香港滑浪風帆青少年訓練計劃」長期為香港滑浪風帆運動選拔可造之材。

海通國際副主席及行政總裁林涌博士表示：「海通國際作為一家香港上市的中資企業，多年來積極履行企業社會責任，支持香港滑浪風帆運動的推廣，為香港社會發展貢獻力量。本次奧運會中，兩位運動員以實際行動展現了超越勝負、參與比獲勝更重要的奧林匹克精神，令人敬佩。未來海通國際也將繼續與香港滑浪風帆會攜手合作，助力培養更多優秀運動員，推動這一運動的發展。」