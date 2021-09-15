英國B瓶藥檢都肥佬　蘇炳添奧運獎牌夢叫胡

中國飛人蘇炳添有望實現奧運獎牌夢！國際興奮劑檢測機構周二公布，英國男子4X100米接力其中一名隊員烏賈（CJ Ujah）的B瓶尿檢含有兩種違禁物質，未能通過藥檢，意味着在該項目獲得銀牌的英國，很可能被褫奪獎牌，而獲得第四名的中國則可有機會補遞獲銅牌。

早前國際興奮劑檢測機構已公布了烏賈於東京奧運的4X100米接力賽後的A瓶樣本藥檢「肥佬」，而國際興奮劑檢測機構周二公布聲明中表示:「B樣本分析是由WADA認可的東京實驗室於2021年8月19日進行的，最終證實了A樣本的結果。」

國際田聯已於上周三（8日）將此案交了國際體育仲裁法庭(CAS ADD)的反興奮劑部門，「CAS反興奮劑部門將考慮對英國男子接力隊的成績，進行違反禁藥規定及取消資格作調查，據國際奧委會及世界田徑反興奮劑規定，凡違反禁藥規定的接力隊員及其接力隊將自動取消資格，此產生的一切後果由接力隊承擔，包括獎牌、積分、獎金及出場費，而事件仍在處理中，不作進一步評論。」

如果英國接力隊的銀牌被取消，加拿大隊將由銅變銀，而排第四名的中國隊則可以補上奪得銅牌，即是中國百米飛人蘇炳添也可以獲得獎牌，實現了自己的奧運獎牌夢。