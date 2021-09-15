港超聯　香港U23開操　外借球員仍未報到

今季港超聯新丁香港U23周三（15日）早上，續於賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）舉行常規操練，惟由於合約等細節問題仍未解決，因此黃威等外借球員並未返回球隊報到，只有大約15人出席。主教練張健峰坦言時間倉促但足夠，希望球員能盡快提升體能及比賽狀態，對球隊於接下來「菁英盃」賽事的表現並不擔心。

香港U23雖然已開操第5日，惟一眾外借球員因合約等細節問題，仍未返回球隊報到，今早只有約15人出席操練，除了前愉園球員黎培基、張俊軒、黃智康及謝家榮外，前標準流浪球員周家樂、上季效力天水圍飛馬前鋒李藹軒，以及前冠忠南區後衞史提芬亦有現身，至於黃浩然、陳靜謙、郭子堦及羅曉聰則以超齡球員身份加盟。主教練張健峰坦言組軍及備戰時間倉促但足夠：「我諗個情況同港會差唔多，目前最重要係先提升體能，始終唔夠人對訓練都有限制；球隊都會寓賽於操，不過約友賽就比較困難，因為港超同甲組已經開咗季，但都要揾辦法提升球員比賽狀態。」

「其實同職業隊無分別，我哋唔係單純提供平台畀佢哋係港超踢波，而係想睇到球員進步，我對依樣野都好期待，希望令佢哋今年知道職業球員應該係點。」雖然球隊陣容暫時並不完整，亦缺少星級球員壓陣，惟「張峰」卻對一眾年輕球員抱有很大期望，希望球員能夠保持團結及做好防守，更笑言「怯就會輸一世」，對球隊於接下來「菁英盃」賽事的表現並不擔心。「張峰」透露球隊已找來兩名超齡中堅陳靜謙、黃浩然，惟二人會否同時上陣則視乎戰術需要，不過他指後防的板凳深度仍然不足。

至於前愉園後衞黃浩然（Andy）成功以超齡球員身份，獲得來季續戰港超聯的機會，他坦言一直很想入隊，不斷留意有關消息，惟明白球隊需要經驗更加豐富的球員，直至早前正式收到張健峰教練的邀請後，感覺好像「起死回生」一樣：「自己一直喺HKPFA、甲組球隊跟操，都係希望返上超聯，能夠完成短期目標，自己相當興奮同開心，由休季開始等咗好耐，一路等緊有冇其他球會聯絡自己，可以話依一日終於嚟到，之前堅持保持狀態嘅苦功無白費。」

雖然作為超齡球員，但Andy年僅23歲、超聯經驗亦只有2年，他亦笑言自己與其他球員年齡接近，超聯經驗同樣不足，今次要做到以老帶新，雖屬一大挑戰，惟自己卻有信心：「以前小學、中學同大學都有做過隊長，但以前都會有年資較深嘅球員帶住，依家就希望自己做得更多，發揮領袖角色，後防做多啲提場，控制球隊節奏。」展望來季，Andy表示經歷「無班落」的徬徨後，自己會更珍惜眼前機會，希望保持良好訓練質素，爭取出場機會，與幾名前愉園隊友一起證明大家同樣有力立足港超，以及成為未來港隊支柱。