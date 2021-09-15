歐聯「死亡B組」開打！沙拿伊巴大鬥法

周四(16日)凌晨歐聯好波繼續嚟，「死亡B組」開打，英超利物浦主場迎戰意甲AC米蘭，兩隊曾經兩次喺歐聯決賽碰頭，同樣擦出火花，但今次相隔14年後再喺歐聯相遇，雙方踢法都有重大轉變。「紅軍」近年踢歐聯以守代攻，面對防守嚴密嘅意甲球隊絕少搶攻，首戰但求穩中求勝，2.5球入球細值博。（Now 643周四凌晨3時直播）

另外，D組都有大戰，國際米蘭喺主場硬撼皇家馬德里，兩軍繼上屆後再喺分組賽同組，國米近年踢歐聯例腳仔軟，心魔未除不宜高估，加上上屆分組賽碰頭皇馬贏晒兩場，受讓堅筍下盤必捧。（Now 646周四凌晨3時直播）

直播表

周三4:30pm 亞冠盃 全北汽車 Vs 巴吞聯

周三10:30pm 歐霸盃 莫斯科斯巴達 Vs 歷基亞

Now 643

周四0:45am 歐聯 比錫達斯 Vs 多蒙特

Now 643

周四0:45am 歐聯 舒列夫 Vs 薩克達

Now 644

周四3:00am 歐聯 利物浦 Vs AC米蘭

Now 643

周四3:00am 歐聯 曼城 Vs RB萊比錫

Now 644

周四3:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 皇家馬德里

Now 646

周四3:00am 歐聯 布魯日 Vs 巴黎聖日耳門

Now 645

周四7:30am 美職 奧蘭多城 Vs CF蒙特利爾

Now 638

周四8:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs 明尼蘇達聯

Now 639

周四10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 科羅拉多急流

Now 638

周四10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 侯斯頓戴拿模

Now 639