歐聯「死亡B組」開打！沙拿伊巴大鬥法
2021年09月15日 14:03
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(Getty Images)
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周四(16日)凌晨歐聯好波繼續嚟，「死亡B組」開打，英超利物浦主場迎戰意甲AC米蘭，兩隊曾經兩次喺歐聯決賽碰頭，同樣擦出火花，但今次相隔14年後再喺歐聯相遇，雙方踢法都有重大轉變。「紅軍」近年踢歐聯以守代攻，面對防守嚴密嘅意甲球隊絕少搶攻，首戰但求穩中求勝，2.5球入球細值博。（Now 643周四凌晨3時直播）
另外，D組都有大戰，國際米蘭喺主場硬撼皇家馬德里，兩軍繼上屆後再喺分組賽同組，國米近年踢歐聯例腳仔軟，心魔未除不宜高估，加上上屆分組賽碰頭皇馬贏晒兩場，受讓堅筍下盤必捧。（Now 646周四凌晨3時直播）
直播表
周三4:30pm 亞冠盃 全北汽車 Vs 巴吞聯
周三10:30pm 歐霸盃 莫斯科斯巴達 Vs 歷基亞
Now 643
周四0:45am 歐聯 比錫達斯 Vs 多蒙特
Now 643
周四0:45am 歐聯 舒列夫 Vs 薩克達
Now 644
周四3:00am 歐聯 利物浦 Vs AC米蘭
Now 643
周四3:00am 歐聯 曼城 Vs RB萊比錫
Now 644
周四3:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 皇家馬德里
Now 646
周四3:00am 歐聯 布魯日 Vs 巴黎聖日耳門
Now 645
周四7:30am 美職 奧蘭多城 Vs CF蒙特利爾
Now 638
周四8:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs 明尼蘇達聯
Now 639
周四10:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs 科羅拉多急流
Now 638
周四10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 侯斯頓戴拿模
Now 639