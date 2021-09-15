美斯重新上路首戰要立威　PSG剪布夠快手

周四(16日)凌晨歐聯分組賽A組上演好戲，比利時球隊布魯日主場鬥法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）。布魯日連續4年出席歐聯，之前3屆都未能突圍分組賽，睇人腳今屆又要「陪太子讀書」；PSG擁有之前打機先會出現嘅美斯、尼馬及基利安麥巴比「超級三叉戟」，佢哋對歐聯錦標極度渴求，而且近年對比甲球隊全部半場領先，半場客勝放心捧場。（Now 645周四凌晨3時直播）

布魯日近兩年都喺比甲稱霸，不過佢哋出到歐洲賽場即淪為「強隊點心」，近3屆歐聯分組賽都只能取得第3名轉戰歐霸盃，未能出線16強，包括前季曾同巴黎聖日耳門同組，主客兩仗被對手「雙殺」，當中主場一仗慘敗0比5，證明同歐洲列強實力有明顯差距。

對歐聯充滿飢渴感

ＰＳＧ近年不斷招攬世界頂級球星加盟，目標直指歐聯錦標，可惜前屆獲亞軍、上屆入4強，同冠軍始終差啲。今季佢哋從巴塞免費簽入美斯，呢位阿根廷球王加盟後即揚言要幫球隊一圓歐聯夢，配合尼馬同基利安麥巴比等頂級隊友，歐聯分組賽首仗強勢登場，必定盡數向其餘強隊「示威」。

ＰＳＧ兩位進攻主力美斯同尼馬早前齊齊喺世盃外分別為阿根廷同巴西入波，上場法甲獲休息抖到足，擺明留力今仗，就算迪馬利亞同伊祖沙古爾要坐越季波監，一樣夠殺。睇番ＰＳＧ近4次歐聯對比甲球隊錄得全勝，而且全部上半場就領先，預計今仗唔會歎慢板，半場客勝靠得住。