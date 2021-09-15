港超聯　季前列強閱兵第一擊　

在多方熱心人士協調和努力下，2021/22年度港超聯繼續以8隊的姿態為球迷送上好波，今季繼續打頭陣的「菁英盃」將於本周六率先開鑼，《我撐本地波》今日先向讀者「盤點」4支參賽隊伍，包括上屆「菁英盃」盟主東方龍獅、聯賽季軍理文、不再是新丁的晉峰，以及相隔5季後再次亮相港超聯的港會。■文：李浚湣、林卓臻、黃雋謙

東方龍獅新氣象年輕化添活力

上屆「菁英盃」盟主、聯賽亞軍東方龍獅，今季人腳大變。主教練一職由助教盧比度坐正，李志堅則維持總監職位，全力負責足球戰術及技術開發。至於球員方面，球隊決定不與迪高、辛祖、盧卡斯及利馬等主力續約，更將黃威及劉學銘外借。為了補充人腳，球隊亦引入多位新兵。

兩位西班牙外援來投

東方龍獅今季銳意年輕化，希望讓青輕球員有更多發揮機會，除收回上季於晉峰表現出色的中場茹子楠外，更一舉簽入孫銘謙、朱偉鈞、伍家揚、林樂賢4位港隊U23球員，另外簽入米基爾、林柱機，以及曾為切爾達征戰過西甲的31歲西班牙翼鋒杜華利，加上羅致曾於港超獻技的西班牙中場馬高斯，再配合艾華頓、費蘭度等實力舊將，前場攻擊力及活力不容忽視。只要一眾新兵盡快磨合，東方龍獅新季實力絕對有增無減，可望挑戰各項錦標。

東方龍獅新季變動

加盟球員：杜華利、馬高斯、孫銘謙、朱偉鈞、伍家揚、米基爾、林柱機、林樂賢、茹子楠（外借收回）

離隊球員：迪高、辛祖、盧卡斯、翟廷峯、杜度、鄭璟昊、鄭子森、奧利華、曾文輝、利馬、劉學銘（外借）、黃威（外借）

理文不變應萬變衝擊錦標

近年不斷進步的理文，於上季聯賽展現後勁，最終成功奪得征戰港超聯以來的最佳排名，以第3位衝線。此外球隊首次出戰「亞協盃」，就一鼓作氣闖入跨區決賽，現時距離決賽席位只有一步之遙，相信球會開季必視亞洲賽為一大目標，惟屆時球隊需要離港作賽，隔離安排會否影響狀態，值得球迷關注。

金承龍基華尼頓繼續合作

理文新一季陣容變動不算太大，沙普夫等人離隊後，火速引入迪高和翁煦濤，為中後場增加人腳儲備，教練團方面亦加入由東方龍獅來投李恆匯。陣中一班土炮主力顏樂楓和余煒廉，與主教練陳曉明合作多年，默契上不成問題，加上傷愈後愈戰愈勇的荷西安祖，前線繼續由經驗豐富的南韓鋒將金承龍及速度十足的基華尼頓合作攻堅，這支港超「黃黑兵團」可望更上一層樓，甚至贏得聯賽錦標。

理文新季變動

加盟球員：迪高、翁煦濤

離隊球員：劉穎笙、黃炎堃、曾家進、鄧匡延、談樂軒、沙普夫、梁嘉恆

晉峰告別新丁勢證實力

上季港超聯新丁晉峰聯賽失了49球，但面對同級對手表現出色，終以第7名完成首個港超聯之旅。西班牙籍主教練艾斯達維今季繼續留隊，配合正辦理入籍手續的佐敦布朗，加上原有的3位外援艾拔簡勞、卡爾特納及費利浦薩，將繼續貫徹西班牙式地面足球踢法，只要在防守方面作出針對性改善，或會成為列強「攔路虎」。

羅致多位年輕好手

雖然中場主力茹子楠被東方龍獅回收，羅俊仁及黃洛亦同告退出職業足球，惟晉峰羅致了不少具超聯經驗的年輕球員，包括葉卓文、播磨浩謙、林樂勤及邵昀俊，而「老大哥」鄭璟昊則正式來投；大部分球員吸取了一年港超聯經驗後，可望有更穩定的演出，今季「粉紅兵團」勢必證明自己真正實力，再次為球迷帶來驚喜。

晉峰新季變動

加盟球員：葉卓文、林樂勤、邵昀俊、陳敏鎧、播磨浩謙、楊憲樂、鄭璟昊

離隊球員：茹子楠、羅俊仁、黃洛、彭軍凡、馬文政（外借）、龐焯熙（外借）

再闖超聯港會冀站穩陣腳

歷史悠久的香港足球會（港會）作為上季甲組冠軍，將會繼2016/17賽季之後，再次於港超賽場征戰。這支老牌球隊是次升班需要履行一定條件，包括註冊9名、及每場比賽派出不少於3位本地球員出戰，主教練東尼咸美頓明言將會留用大部分上季甲組奪冠功臣，務求維持實力與其餘各隊周旋。

擅長傳統「高Q大棍」踢法

港會雖然屬港超新軍，但陣中不少老臣子，包括喜比特、中村俊輔和羅賓士高等，多年前已經隨球隊嘗過頂級聯賽征戰的滋味。今季港會加入屠俊翹及陳煒軒等多位本地球員，並獲前東區前鋒里奧來投，新兵舊將能否成功磨合，將最擅長的傳統英式「掗拃」、「高Q大棍」踢法發揮到極致，值得球迷關注。

港會新季陣容

球員名單：喜比特、中村俊輔、羅賓士高、霍斌仁、屠俊翹、叢振洪、里奧、陳煒軒、奧利華

（名單截至9月5日）