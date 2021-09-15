全運正式開幕　劍神張家朗周日爭獎牌

第14屆全國運動會今晚（15日）在西安奧體中心體育場舉行開幕禮，香港代表團共有23人，包括8名運動員出席，在持旗手歐智鋒帶領下，成為第31支進場隊伍。隨著為期13日的正式賽期展開，奧運金牌得主張家朗、前重劍世界一姐江旻憓等，將陸續登場，衝擊獎牌。

今屆全運，港隊共派出169名運動員角逐18個項目，棒球、網球、拳擊、藝術體操及場地單車代表，已相繼完成賽事，「牛下女車神」李慧詩和師弟梁嘉儒，更勇奪1金2銅。但為期13日的正式賽期，隨著今晚的開幕禮，才正式展開。

大會先安排裁判和各地代表團進場，在介紹第31支隊伍——香港時，特別提到男子花劍代表張家朗在東京奧運勇奪金牌。這位「193劍神」將於9月19日出戰男子花劍個人賽，再在翌日夥拍蔡俊彥、張小倫及楊子加，轉戰團體賽，衝擊生涯首面全運獎牌。而在奧運勇闖8強的前世界一姐江旻憓，與拍檔連翊希和何迪琳，則緊接著在女子重劍個人和團體賽登場。除了劍擊，港隊還有望在公路單車、馬術、武術項目等，衝擊獎牌。

不過，要在全運脫穎而出絕非易事，皆因各省市在這個中國最大規模運動會，可謂精銳盡出，單計東京奧運冠軍已有50人。較為港人熟悉的有14歲的跳水小將全紅嬋，及單車代表鍾天使。兩人日前已在奧運奪牌項目——女子10米高台跳水及團體競速賽封后。而乒乓球、羽毛球這些傳統大項，競爭更為激烈，前者有馬龍、樊振東、許昕、陳夢等，後者亦有陳雨菲、王懿律和黃東萍，奪牌難度堪比奧運，絕對值得一看。